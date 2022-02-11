مدير عام آثار قنا: وصلنا لنتائج مبهرة في إزالة السناج بمعبد دندرة

قال أيمن هندى، مدير عام آثار قنا ، إننا وصلنا إلى نتائج مبهرة فى إزالة كميات السناج التى كانت تغطى جدران وحوائط معبد دندرة من الداخل، بفضل فريق العمل الذى لا يكل ولا يمل فى التعامل مع كميات السناج المتغلغلة فى أسقف وحوائط المعبد، والتى يرجع وجودها لمئات السنين.

جاء ذلك على هامش فعاليات زيارة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتفقد ومتابعة أعمال الترميم التى تجرى بالمعبد، ومتابعة استعدادات المعبد لاستقبال المهرجان الفنى خلال شهر مارس القادم.

وأضاف هندى، أنه رغم التوقعات التى كانت تشير إلى أنه من المستحيل إزالة هذه الاتساخات والسناج العالق والمتغلغل فى جدران و أسقف المعبد، إلا أن جهود المرممين المصريين، فاقت كل التوقعات ، وكما نشاهد على الطبيعة ظهور ألوان ونقوش لم يكن متاحا رؤيتها من قبل، بعد إزالة كميات كبيرة من السناج بتوفيق من الله عز وجل.

وأشار مدير عام آثار قنا، إلى أن ممرات ذوى الهمم سوف يتم تجهيزها خلال الأسبوع القادم تأكيداً لتوجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتسهيل تحركاتهم داخل المعبد ، إضافة لعدد من الأعمال الأخرى التى سوف يشهدها المعبد خلال الفترة القادمة، ليكون جاهزاً لاستقبال الزوار والضيوف خلال احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى.

وأوضح هندى ، أن المعبد سوف يشهد تنظيم حفل فنى كبير لمدة 3 أيام ، مع بداية شهر مارس القادم، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والثقافة، ضمن برنامج احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى.