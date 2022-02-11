عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير عام آثار قنا: وصلنا لنتائج مبهرة في إزالة السناج بمعبد دندرة

مدير عام آثار قنا
مدير عام آثار قنا

قال أيمن هندى، مدير عام آثار قنا ، إننا وصلنا إلى نتائج مبهرة فى إزالة كميات السناج التى كانت تغطى جدران وحوائط معبد دندرة من الداخل، بفضل فريق العمل الذى لا يكل ولا يمل فى التعامل مع كميات السناج المتغلغلة فى أسقف وحوائط المعبد، والتى يرجع وجودها لمئات السنين.

جاء ذلك على هامش فعاليات زيارة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتفقد ومتابعة أعمال الترميم التى تجرى بالمعبد، ومتابعة استعدادات المعبد لاستقبال المهرجان الفنى خلال شهر مارس القادم.

بالأسماء.. تكليف 6 نواب لرؤساء المدن وندب 19 رئيس قرية جديد بقنا

بسبب مطب صناعي.. إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي في قنا

وأضاف هندى، أنه رغم التوقعات التى كانت تشير إلى أنه من المستحيل إزالة هذه الاتساخات والسناج العالق والمتغلغل فى جدران و أسقف المعبد، إلا أن جهود المرممين المصريين، فاقت كل التوقعات ، وكما نشاهد على الطبيعة ظهور ألوان ونقوش لم يكن متاحا رؤيتها من قبل، بعد إزالة كميات كبيرة من السناج بتوفيق من الله عز وجل.

وأشار مدير عام آثار قنا، إلى أن ممرات ذوى الهمم سوف يتم تجهيزها خلال الأسبوع القادم تأكيداً لتوجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتسهيل تحركاتهم داخل المعبد ، إضافة لعدد من الأعمال الأخرى التى سوف يشهدها المعبد خلال الفترة القادمة، ليكون جاهزاً لاستقبال الزوار والضيوف خلال احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى.

وأوضح هندى ، أن المعبد سوف يشهد تنظيم حفل فنى كبير لمدة 3 أيام ، مع بداية شهر مارس القادم، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والثقافة، ضمن برنامج احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى.

قنا آثار قنا معبد دندره السناج مهرجان فنى الثقافة الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يشهد خطوبة ثالث فتاة من دار الرحمة بنجع حمادى

غلق عيادة بيطرية غير مرخصة بقنا خلال حملة مكبرة

ترشيحاتنا

أبرزها رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء..تعرف على أهداف قانون المجلس الصحى المصرى

چيورجي برويسينكو: هناك هجمة غريبة من أمريكا والناتو علي روسيا

ناسا تتوصل لتفاصيل نادرة ومذهلة لسطح كوكب الزهرة

البنتاجون: قلقون من هجمات الحوثي في المنطقة

الأهلي يقترب من حسم التجديد لموسيماني

حكم الكلام أثناء الوضوء .. وهل النوم أثناء خطبة الجمعة ينقضه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ