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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلاف على مطب صناعى

بسبب مطب صناعي.. إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي في قنا

مجمع محاكم نجع حمادي
مجمع محاكم نجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادى في محافظة قنا، بإحالة أوراق ٤ متهمين إلى فضيلة المفتى بتهمة قتل عامل بسبب خلافات على مطب صناعى، بمركز نجع حمادى، شمال قنا .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن و مصطفى الجاحر، وسكرتارية أبوالمعارف عبد الشافي وأحمد أبوسحلي و أسامة الأمير.

 

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ترجع وقائع القضية لـ يوليه 2020، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل عبد الفتاح عبد الشافى إبراهيم، وإصابة عبد الناصر علي عبد العاطى، و اسماعيل محمد حسين، و سيد علي الراوى، في مشاجرة بسبب خلافات على مطب صناعي بقرية زليتم التابعة لقرية الغربى بهجورة بنجع حمادى في قنا.

و تبين من تحريات أجهزة الأمن في قنا أن المتهمين في الواقعة، علي.ش.ع، موظف بالأوقاف، ومحمد.م.م، وشقيقه مسعود، و عصمت.ا.م، قتلوا المجني عليه وشرعوا في قتل المصابين بطلق نارى بسبب خلافات على مطب صناعى.

أحيلت القضية برقم 9419 لعام 2021 جنايات نجع حمادى، و قيدت برقم 1298 لعام 2021 إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات في قنا التي عاقبت المتهمين، بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى، وتحديد جلسة الخامس من مارس المقبل للنطق بالحكم.
 

قنا نجع حمادى إحالة أوراق قتل عامل مطب صناعي جنايات نجع حمادى

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