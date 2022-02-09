بالأسماء..إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى بقنا

بينهم ٣ أطفال..

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى ، بطريق قنا الصحراوى الغربى، بمدخل مدينة قنا ، عن إصابة ٥ أشخاص بسحجات و كدمات متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة قنا ، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الصحراوى الغربى، بمدخل مدينة قنا ، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.

وتبين إصابة كل من: اسلام عبدالفتاح احمد ٢٣ عاماً ، محمد الأمير محمود ٤٦ عاماً ، و أبنائه ولاء ١٢ عاماً ، و أمير ٩ أعوام ، إياد ٤ أعوام.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا ، بـ ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا