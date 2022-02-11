ظهور خاطف للنسخة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 عبر 9 ثواني .. فيديو

نشر جيم فارلي الرئيس التنفيذي لـ فورد، مقطع فيديو لمدة 9 ثواني فقط عبر موقع تويتر الشهير، ويعد هذا المقطع بمثابة أحد الحملات التشويقية لاحدث افراد عائلة فورد برونكو رابتور، وهي النسخة الجديدة رونكو إيفرجليدز 2022.

ظهور خاطف للنسخة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 عبر 9 ثواني

ظهرت السيارة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 وهي تقوم بسحب احد القوارب، اثناء تواجدة بمنطقة كثيفة بالثلوج، وكعادة تلك العائلة تعتمد السيارة على تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وتضم السيارة رافعة من شركة Warn تحمل 4,536 كجم، والتي تقدم بطريقة اختيارية، مع صادم امامي مخصص لهذه العمليات الشاقة، مع شبكة برونكو الشهيرة ذات المقاطع الهوائية متعددة الفتحات، بالاضافة إلى مصابيح أمامية دائرية الشكل.

ظهور خاطف للنسخة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 عبر 9 ثواني

كما ظهرت السيارة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 بعجلات رياضية كبيرة الحجم ذات تصميم بارز وغائر، طراز جوديير Territory MT بقياس يبلغ 35 بوصة، مع اقواس شبه دائرية بارزة اعلى منطقة العجلات، وبالطبع سوق تضم اقطاب ثنائية ناحية السقف، ومكان مخصص للعجلة البديلة بالناحية الخلفية

توقعات بشأن محرك السيارة فورد رونكو إيفرجليدز 2022

ومن المتوقع ان تقدم السيارة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 بمحرك قياسي ايكوبوست رباعي الاسطوانات، سعة 2300 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 300 حصانا، وعزم اقصى للدوران 440 نيوتن/متر، وتشير بعض التوقعات ايضا بحصول السيارة على محرك 6 سلندر طراز V، يمكنه ضخ قوة قدرها 330 حصانا، و 562 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سعة لترية تقدر بـ 2700 سي سي.

https://twitter.com/jimfarley98/status/1491502166141550596?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491502166141550596%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.carscoops.com%2F2022%2F02%2F2022-ford-bronco-everglades-teased-ahead-of-tomorrows-debut-at-chicago-auto-show%2F