عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهور خاطف للنسخة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 عبر 9 ثواني .. فيديو

ظهور خاطف للنسخة
ظهور خاطف للنسخة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 عبر 9 ثواني

نشر جيم فارلي الرئيس التنفيذي لـ فورد، مقطع فيديو لمدة 9 ثواني فقط عبر موقع تويتر الشهير، ويعد هذا المقطع بمثابة أحد الحملات التشويقية لاحدث افراد عائلة فورد برونكو رابتور، وهي النسخة الجديدة رونكو إيفرجليدز 2022.

txt

فورد تشارك في معرض شيكاغو للسيارات بـ "برونكو Everglades"

txt

فورد Alan Mann Heritage Edition تحتفل بالفوز التاريخي في سباق لومان 1966.. صور

ظهور خاطف للنسخة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 عبر 9 ثواني 

ظهرت السيارة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 وهي تقوم بسحب احد القوارب، اثناء تواجدة بمنطقة كثيفة بالثلوج، وكعادة تلك العائلة تعتمد السيارة على تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

 

وتضم السيارة رافعة من شركة Warn تحمل 4,536 كجم، والتي تقدم بطريقة اختيارية، مع صادم امامي مخصص لهذه العمليات الشاقة، مع شبكة برونكو الشهيرة ذات المقاطع الهوائية متعددة الفتحات، بالاضافة إلى مصابيح أمامية دائرية الشكل.

ظهور خاطف للنسخة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 عبر 9 ثواني 

كما ظهرت السيارة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 بعجلات رياضية كبيرة الحجم ذات تصميم بارز وغائر، طراز جوديير Territory MT بقياس يبلغ 35 بوصة، مع اقواس شبه دائرية بارزة اعلى منطقة العجلات، وبالطبع سوق تضم اقطاب ثنائية ناحية السقف، ومكان مخصص للعجلة البديلة بالناحية الخلفية

 

توقعات بشأن محرك السيارة فورد رونكو إيفرجليدز 2022

 

ومن المتوقع ان تقدم السيارة فورد رونكو إيفرجليدز 2022 بمحرك قياسي ايكوبوست رباعي الاسطوانات، سعة 2300 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 300 حصانا، وعزم اقصى للدوران 440 نيوتن/متر، وتشير بعض التوقعات ايضا بحصول السيارة على محرك 6 سلندر طراز V، يمكنه ضخ قوة قدرها 330 حصانا، و 562 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سعة لترية تقدر بـ 2700 سي سي.

https://twitter.com/jimfarley98/status/1491502166141550596?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491502166141550596%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.carscoops.com%2F2022%2F02%2F2022-ford-bronco-everglades-teased-ahead-of-tomorrows-debut-at-chicago-auto-show%2F
فورد رونكو إيفرجليدز بسبب انقطاع الكهرباء رونكو إيفرجليدز 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي مونديال الأندية

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

كهربا يكشف عن إمكانية عودته لـ الزمالك وتعليقه على غيابه عن المنتخب

الرئيس السيسي يتوجه إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ