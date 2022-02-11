إشعارات تصل على الهاتف.."عبد العاطي" يكشف عن أفضل تجربة بمجال الري..فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قانون الموارد المائي الجديد يعمل على التوعية، مؤكدا أن هناك مؤشر جيد بأن هناك حوالى 800 الف فدان تحول الري بالغمر الى الري بالتنقيط، وايضا استخدام المياه الجوفية لـ 2 مليون فدان تم ريها ري حديث .

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أنه تم استخدام أساليب الري الحديثة في مشروعات الدلتا.

وتابع الوزير، أنه فى قانون الموارد المائية الجديد، سيكون هناك محاضر فورية لمن يقوم بإهدار المياه والناس لازم تعرف أن فيه مشكلة وسيكون هناك غرامات وتصل إلى أكثر من ذلك".

وأشار وزير الري إلى أن هناك فلاحون في كفر الشيخ استخدموا الاساليب الحديثة في الري، وأيضا فلاحين في البحيرة قاموا بعمل ري ذكي يقيس درجة الرطوبة والسماد وحركة الرياح في التربة وكمية المياه وسيكون هناك اشعارات تصل للهاتف المحمول، وكانت تلك أحسن تجربة تمت في مجال الري.



