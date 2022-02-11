وزير الري: 120 كيلو حماية تم تنفيذها بمنطقة الساحل.. و40 ألف حالة إزالة على كل المجاري المائية.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن شكاوي المياه نقصت كثيرا، مؤكدا أنه نسعى خلال السنوات القادمة أن نستقطب البخار من الهواء ولم نستخدمها حتى الان لأن لها شروط ومتطلبات معينة .

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن “أي محيط خضري في مكان له القدرة على امتصاص مياه الامطار ومبيعملش سيول وفيضانات ولكن لما زوت مساحة المباني المياه بتنزل على ارض صلبة ويصبح سريان سطحي”.

وتابع محمد عبد العاطي، أن ارتفاع درجلة الحرارة سيساهم في ذوبان الجليد بالمنطقة القطبية وستساهم في تعلية مستوى مياه البحر وهو خطر خلال الـ 50 والـ 100 سنة القادمة، مشيرا إلى انه عملنا 120 كيلو حماية بمنطقة الساحل من البردويل حتى الاسكندرية".

وأشار وزير الري إلى،أنه نعمل على حماية نهر النيل والأراضي الزراعية من التعديات من خلال موجات من الحملات بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، مؤكدا أن التعدي

يمثل خطورة،مؤكدا أنه عملنا 40 الف حالة ازالة على كل المجاري المائية ويتبقى 135 ألف حالة.

وأكد عبد العاطي، أنه تم نسف عدد كبير من الابراج واللى كون قرية أو مدينة نتعامل معه بحرص.