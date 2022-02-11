توقف فيلم افتتاح مهرجان برلين 30 دقيقة بسبب مشكلات تقنية

واجه فيلم افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي أزمة تقنية تسببت في وقف عرضه لمدة 30 دقيقة واستياء بين صناعه.

أثناء عرض فيلم افتتاح مهرجان برلين اختفت الشاشة فجأة وظل الجمهور في الظلام لمدة 10 دقائق تقريبا قبل إعادة تشغيله مرة أخرى من مشهد مختلف عما توقف عنده.

تسببت هذه الأزمة في حالة من التشوش ورحيل عدد كبير من الحضور، خاصة بعدما لم يقدم أي شخص اعتذار أو مبرر لما حدث.

تأخر إصلاح الموقف دقائق أخرى حتى تم إعادة تشغيل الفيلم من نقطة توقفه الأصلية حتى نهايته بحسب موقع سكرين دايلي.

بعد العرض اعتذرت إحدى مقدمات حفل الافتتاح اعتذارا للجمهور وفريق الفيلم والممثلين المتواجدين، بسبب هذه المشكلة التقنية.

افتتحت مساء الخميس النسخة 72 من مهرجان برلين السينمائي الدولي وسط أجواء هادئة وقيود حازمة بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أعاقت خطط الاحتفال هذا العام، وتسببت في تقليص أعداد الحضور.

حضر حفل افتتاح مهرجان برلين حوالي 800 شخص فقط، وهو عدد أقل من نصف السعة العادية لمكان إقامة الافتتاح، ولكن برغم كل هذه القيود إلا أن قدرتهم على تقديم هذا الحدث في موعده يمنح صناعة السينما أملا كبيرا بحسب موقع فاريتي.

فرضت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي على الحضور ارتداء القناع الطبي الواقي ما منع الصحفيين الحاضرين من التأكد من شخصيات الضيوف البارزين الذين حضروا حفل الافتتاح، بما يشمل عدد من السينمائيين المحليين وبعض صناع السينما الدوليين.

أخرت الإجراءات الاحترازية بدء حفل الافتتاح في موعده بسبب الطوابير الطويلة لدخول الحفل والحرص على فحص بطاقات التطعيم ونتائج اختبارات فيروس كورونا السلبية، لكن الأجواء كانت متفاءلة على الرغم من النقص الملحوظ في نجوم السينما الأمريكية والعالمية على السجادة الحمراء.

تبع حفل الافتتاح العرض العالمي الأول لفيلم Peter von Kant الناطق باللغة الفرنسية، وهو من بطولة إيزابيل أدجاني ودينيس مينوشيت، وهنا شيجولا، وهو من تأليف المخرج فرانسوا أوزون.

سيتم الانتهاء من عرض الأفلام المتنافسة على جوائز الدب الذهبي والفضي يوم 16 فبراير الجاري بعد تقليص أيام المهرجان، لكن باقي الأفلام المشاركة ستعرض حتى يوم 20 فبراير.