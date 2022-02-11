عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توقف فيلم افتتاح مهرجان برلين 30 دقيقة بسبب مشكلات تقنية

فيلم افتتاح مهرجان
فيلم افتتاح مهرجان برلين

واجه فيلم افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي أزمة تقنية تسببت في وقف عرضه لمدة 30 دقيقة واستياء بين صناعه. 

 أثناء عرض فيلم افتتاح مهرجان برلين اختفت الشاشة فجأة وظل الجمهور في الظلام لمدة 10 دقائق تقريبا قبل إعادة تشغيله مرة أخرى من مشهد مختلف عما توقف عنده. 

تسببت هذه الأزمة في حالة من التشوش ورحيل عدد كبير من الحضور، خاصة بعدما لم يقدم أي شخص اعتذار أو مبرر لما حدث. 

تأخر إصلاح الموقف دقائق أخرى حتى تم إعادة تشغيل الفيلم من نقطة توقفه الأصلية حتى نهايته بحسب موقع سكرين دايلي. 

بعد العرض اعتذرت إحدى مقدمات حفل الافتتاح اعتذارا للجمهور وفريق الفيلم والممثلين المتواجدين، بسبب هذه المشكلة التقنية.

 افتتحت مساء الخميس النسخة 72 من مهرجان برلين السينمائي الدولي وسط أجواء هادئة وقيود حازمة بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أعاقت خطط الاحتفال هذا العام، وتسببت في تقليص أعداد الحضور. 

حضر حفل افتتاح مهرجان برلين حوالي 800 شخص فقط، وهو عدد أقل من نصف السعة العادية لمكان إقامة الافتتاح، ولكن برغم كل هذه القيود إلا أن قدرتهم على تقديم هذا الحدث في موعده يمنح صناعة السينما أملا كبيرا بحسب موقع فاريتي. 

فرضت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي على الحضور ارتداء القناع الطبي الواقي ما منع الصحفيين الحاضرين من التأكد من شخصيات الضيوف البارزين الذين حضروا حفل الافتتاح، بما يشمل عدد من السينمائيين المحليين وبعض صناع السينما الدوليين. 

أخرت الإجراءات الاحترازية بدء حفل الافتتاح في موعده بسبب الطوابير الطويلة لدخول الحفل والحرص على فحص بطاقات التطعيم ونتائج اختبارات فيروس كورونا السلبية، لكن الأجواء كانت متفاءلة على الرغم من النقص الملحوظ في نجوم السينما الأمريكية والعالمية على السجادة الحمراء. 

تبع حفل الافتتاح العرض العالمي الأول لفيلم Peter von Kant الناطق باللغة الفرنسية، وهو من بطولة إيزابيل أدجاني ودينيس مينوشيت، وهنا شيجولا، وهو من تأليف المخرج فرانسوا أوزون.

سيتم الانتهاء من عرض الأفلام المتنافسة على جوائز الدب الذهبي والفضي يوم 16 فبراير الجاري بعد تقليص أيام المهرجان، لكن باقي الأفلام المشاركة ستعرض حتى يوم 20 فبراير.

مهرجان برلين افتتاح مهرجان برلين فيلم افتتاح مهرجان برلين فيروس كورونا أزمات مهرجان برلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

ترشيحاتنا

عقب فوز ليفربول ..جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

هل ترك خطبة الجمعة وإدراك الركعتين مع الإمام يقلل الثواب؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وفاة نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي

لحظة انتشال 3 عمال من بئر صرف صحي بالفيوم.. فيديو

تطوير الخطة...نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لـ موسمياني

الخطوط التونسية تعتزم تسريح نحو ألف موظف بداية من هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ