سمارت تقترب من إطلاق كروس أوفر كهربائية جديدة في 2022.. صور

تشرع سمارت في استراتيجية إنتاج جذرية تحت إشراف مالك مشترك جديد بنسبة 50٪ هو شركة جيلي، وستكشف قريبًا عن نسخة الإنتاج من المفهوم رقم 1 الذي عرضته في معرض ميونيخ للسيارات، والذي تم تسميته رسميًا بالمرتبة الأولى قبل إطلاقه في السوق في وقت لاحق من هذا العام.

سمارت تقترب من إطلاق كروس أوفر كهربائية جديدة في 2022

يظهر في هيئة الإنتاج في صور الاختبار الرسمية، يبدو أن رقم 1 قد تطور بمهارة شديدة من مفهوم العام الماضي، وإنها الأولى في موجة من الطرازات المخطط لها في ظل ولادة سمارت الجديدة باعتبارها "علامة تجارية متميزة لتكنولوجيا السيارات الكهربائية بالكامل" ، وسيتبنى كل منها رقم #1 في انعكاس لطموح العلامة التجارية لاستعادة صورتها التاريخية باعتبارها "رائدة في مجال الموضة".

سمارت تقترب من إطلاق كروس أوفر كهربائية جديدة في 2022

كشف برنامج الاختبار أن معامل السحب رقم 1 يبلغ 0.29 سي دي، والذي تقول سمارت إنه "إنجاز رفيع المستوى" في فئته، حيث تساعد مقابض الأبواب المخفية ومصراع الشبكة النشط والحواف شديدة الانحناء على تقليل مقاومة الهواء - وبالتالي تعزيز الكفاءة.

قالت سمارت حتى في درجات حرارة -40 درجة مئوية، فإن نظام التحكم في البطارية "يحافظ على حالة العمل المثلى للبطارية"، مما يشير إلى أن نطاق السيارة لن يتأثر بشكل كبير بالظروف القاسية.

سمارت تقترب من إطلاق كروس أوفر كهربائية جديدة في 2022

يأخذ ظهور Smart EV المصمم حسب الطلب شكل كروس أوفر كهربائي مدمج مع تطلعات متميزة وتأكيد على التكنولوجيا المتقدمة، ويبلغ طولها 4290 مم وعرضها 1910 مم وطولها 1698 مم، وهي مطابقة قريبة من حيث الحجم بالنسبة لكروس EQAالكهربائية للشركة الأم مرسيدس-بنز.

سمارت تقترب من إطلاق كروس أوفر كهربائية جديدة في 2022

ستعلن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV عن بداية حقبة جديدة مهمة للعلامة التجارية، ستدير خلالها جيلي الجانب الهندسي لتطوير الطراز وتدير مرسيدس التصميم، ومن الواضح أنه يمكن التعرف عليه على أنه ذكي ولكن يحتوي على عناصر تصميم تطورية تسعى إلى الترويج لصورة العلامة التجارية "الرائعة والناضجة" ، وفقًا لرئيس التصميم جوردن واجنر.

سمارت تقترب من إطلاق كروس أوفر كهربائية جديدة في 2022

تشمل ميزاتها المميزة أذرع قصيرة في كل طرف، وفتحة سقف بانورامية، وأبواب بدون إطار وعناصر سوداء متباينة من الجسم تؤكد "متانتها"، ويتم فتح الأبواب ذات المفصلات الخلفية من خلال لوحات إضاءة حساسة للمس، وبدلاً من المقابض، والتي جنبًا إلى جنب مع مجموعات LED المميزة في كل طرف وإعداد الإضاءة الداخلية الفريد، التي تساهم في "عرض الضوء الذي يجذب الانتباه" في المفهوم.

تقول سمارت إن العجلات التي يتم دفعها إلى زوايا السيارة وقاعدة العجلات مقاس 2750 مم تسمح بمقصورة داخلية "واسعة للغاية"، والتي ستحصل على مقعد خامس للإنتاج.

سمارت تقترب من إطلاق كروس أوفر كهربائية جديدة في 2022

لا تزال التفاصيل الفنية طي الكتمان لكن النماذج الذكية المستقبلية ستجلس على منصة EVمصممة خصيصًا من جيلي والتي تعد "بأعلى مستوى من التعامل الديناميكي والسلامة ".

سيكون الشحن السريع وعمر البطارية الطويل ودعم تحديث البرامج عن بعد من ميزات مجموعة المنتجات الجديدة.