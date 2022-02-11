حقوق عين شمس تعلن جداول الفصل الدراسي الثاني

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اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس جداول الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022 الشعبة العربي (انتظام وانتساب) والشعبة الفرنسية والإنجليزية، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأكد محمد صافي، علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن شهادة تطعيم كورونا شرط أساسي للدخول .

وعقد عميد كلية الحقوق، بجامعة عين شمس، اجتماعاً مع مجلس اتحاد طلاب الكلية.



يأتي ذلك في إطار حرص كليات جامعة عين شمس المختلفة برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة على التواصل المستمر مع الطلاب.



كما جاء بحضور الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الطلاب، من بينها عقد لقاء مفتوح بين العميد والوكلاء والطلاب للتعرف على مشكلاتهم وكيفية حلها، واتخاذ ما يلزم لتفعيل دور وحدة الحقوق الطلابية، ومكتب الابتكار وريادة الأعمال.



وحث عميد الكلية، الطلاب على تسديد المصروفات الدراسية أو اللجوء إلى صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية لتسديدها عنهم، وحثهم أيضاً على القيام بواجبهم المتعلق بمحو الأمية.