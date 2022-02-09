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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية.. 15 فبراير

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس زيارة إلى متحف القوات الجوية ، يوم الثلاثاء  الموافق ١٥ فبراير، فى إطار التعاون بين جامعة عين شمس و قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

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يأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني  رئيس جامعة عين شمس ، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب استاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق العقيد أحمد عبد الجواد مدير إدارة التربية العسكرية ، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي الزيارة بمشاركة كليات الجامعة ، كلية الدراسات العليا للطفولة ، كلية الألسن ، كلية التجارة ، كلية الحقوق ، كلية البنات ، كلية التربية ، كلية الدراسات والبحوث البيئية ، وتتضمن الزيارة جولة العرض الخارجى لمعرض الطائرات ، وجولة العرض الداخلى لتاريخ القوات الجوية وتطورها ، كما تتضمن أيضا ندوة بعنوان " فى حب مصر " يحاضر خلالها لواء طيار هشام الحلبي.

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس قوات الدفاع الشعبى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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