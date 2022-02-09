جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية.. 15 فبراير

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس زيارة إلى متحف القوات الجوية ، يوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير، فى إطار التعاون بين جامعة عين شمس و قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب استاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق العقيد أحمد عبد الجواد مدير إدارة التربية العسكرية ، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي الزيارة بمشاركة كليات الجامعة ، كلية الدراسات العليا للطفولة ، كلية الألسن ، كلية التجارة ، كلية الحقوق ، كلية البنات ، كلية التربية ، كلية الدراسات والبحوث البيئية ، وتتضمن الزيارة جولة العرض الخارجى لمعرض الطائرات ، وجولة العرض الداخلى لتاريخ القوات الجوية وتطورها ، كما تتضمن أيضا ندوة بعنوان " فى حب مصر " يحاضر خلالها لواء طيار هشام الحلبي.