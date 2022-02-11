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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور سفير بوروندي بالقاهرة

لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية.. مباحثات بين العربية للتصنيع وجمهورية بوروندي

مباحثات بين العربية
مباحثات بين العربية للتصنيع وجمهورية بوروندي

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، جودفرويد بيزيمانا المستشار الرئاسي لجمهورية بوروندي ، وبحضور شيخ "راشد ملاشي نيراغيرا " سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة ، والملحق العسكري البوروندي.

 

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية إحتياجات المشروعات التنموية بجمهورية بوروندي الشقيقة، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في مجال العربات المدرعة. 

في هذا الصدد، أكد جودفرويد بيزيمانا، حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية,مشيدا بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية. 


وأضاف أن بلاده تتطلع لتعزيز  مشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية في بوروندي  وكافة مجالات الصناعة المختلفة ومنها الإلكترونيات والشاشات التفاعلية وكاميرات المراقبة وأجهزة اللاب توب والتابلت واللمبات الموفرة للطاقة  وعمليات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة وعربات الإطفاء وعربات نقل الأموال والعربات المدرعة ومجال ترشيد المياه وغيرها من مجالات التنمية، بالإضافة إلي تدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه ،أكد "التراس" اعتزازه بهذه الزيارة مع الأشقاء بجمهورية بوروندي، مشيرا أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون في مشروعات التنمية ونقل الخبرات لأشقائنا بدول القارة الأفريقية. 


وذكر "التراس" أنه تم بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لتلبية كافة احتياجات ومشروعات التنمية المختلفة بجمهورية بوروندي ،لافتا لأهمية التدريب وتأهيل الكوادر الفنية البوروندية بأكاديمية ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع. 

 

 وحدات الهيئة العربية للتصنيع

 

وفي إطار هذه المباحثات، يذكر أن الوفد البوروندي قام بزيارة صباح اليوم تفقد فيها عدد من وحدات الهيئة العربية للتصنيع ومنها مصنع قادر، حيث أطلعوا على خطوط الإنتاج وابدوا إعجابهم  بمنتجات المصنع من عربات الإطفاء وعربات نقل الأموال والعربات المدرعة، ثم تفقدوا  معرض منتجات مصنع  الإلكترونيات ،حيث شاهدوا الشاشات التفاعلية وكاميرات المراقبة وأجهزة اللاب توب والتابلت.

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العربية للتصنيع بوروندي الصناعات الدفاعية العربات المدرعة التحول الرقمي التراس الإلكترونيات

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