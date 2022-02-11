مع الدباديب..علا رشدي تكشف خطتها في عيد الحب القادم

نشرت الفنانة علا رشدي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت رشدي من المنزل بجانب دباديب كبيرة، وكتبت ممازحة متابعينها من خلال صورتها: “الدباديب روحوا معايا البيت وهنقضي يوم الجمعه مع بعض إن شاء الله”.



ويحل الثنائي أحمد داود وزوجته علا رشدى، اليوم ضيفين فى برنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي على، فى الساعة الثامنة مساءً، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، وذلك احتفالاً بعيد الحب ليتحدث الثنائي عن أسرار حبهما منذ بدايتها وحتى الزواج.

ويكشف الثنائي خلال الحلقة عن مشاركتهما في أعمال فنية سيتم عرضها قريباً حيث ينتظر "داود" عرض مسلسل "Suits" فى رمضان المقبل، ويحضر حالياً لتصوير فيلم “هيصة" والذي يكشف كواليسه وتفاصيله للمرة الأولى، والموعد المبدئى لعرضه فى السينمات.