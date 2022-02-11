جون كيري: من الضروري الحفاظ على 30% من المحيطات

قال جون كيري، مبعوث الأمم الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، إنه من الضروري الحفاظ على 30% من المحيطات تكون محمية بشكل جيد، موضحًا أن العالم مطالب بالحفاظ على البحار.

وأضاف خلال كلمته بـ قمة “محيط واحد” في فرنسا، أن هناك بعض الدول تسمح باستمرار الأعمال غير القانونية وغير الشرعية.

وأوضح أن هناك بشر يخضعون لـ الاتجار والتهريب، وهذا أمر مهين ويتم نقلهم عبر المحيطات، فهناك أشياء كثيرة تتم فى البحار، ويجب أن يكون هناك حماية.

وتابع: هناك ارتباط وثيق بين حماية المحيطات و مكافحة التغير المناخي، المحيطات هي عماد الحياة وتنتج أكثر من نصف الأوكسجين ورغم ذلك مهددة ومعرضة للخطر، وينبغي التحرك السريع لمكافحة تلوث المحيطات و تشجيع المؤسسات التى تعمل فى هذا المجال.

وكشف سفن الشحن و الصيد الجائر تخرب أعماق المحيطات والعالم تأخر في حماية التنوع البيولوجي.