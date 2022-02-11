عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باشاغا يتسلم قرار تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.. ويؤكد: ستكون للجميع دون استثناء أحد

رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا

تسلم رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، قرار تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.


وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق - في تصريح أوردته وكالة (وال) الليبية للأنباء - إن باشاغا تسلم قرار تكليفه من مدير مكتب شئون الرئاسة بالمجلس عوض الفيتوري، بناء على ما أقره المجلس باختيار باشاغا رئيسا للحكومة.. مشيرا إلى أنه عليه تشكيل حكومته في غضون 15 يوما من تاريخه.

الأمن والاقتصاد.. هل ينجح فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديد في مهمته؟

طيار حربي ورجل أعمال ووزير داخلية سابق.. من هو فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديدة؟


من جانبه، أكد باشاغا - في كلمة له عقب تسلمه قرار التكليف - أن الحكومة القادمة ستكون للجميع وبالجميع، قائلا "نمد أيدينا للجميع بدون استثناء".


وأعرب باشاغا عن شكره لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدا ثقته بالتزام حكومة الوحدة بمباديء الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة.


وقال "سأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ولا مكان للظلم والانتقام والكراهية، وسنفتح صفحة جديدة أساسها المحبة.. وسنتعاون دائما مع مجلسي النواب والدولة.. وسنبدأ مرحلة جديدة ونطوي صفحة الماضي".


وشدد على أن علاقة الحكومة بجميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل، والعمل بشكل وثيق على جميع الأصعدة، خاصة الصعيد الأمني.. مقدما الشكر أيضا لبعثة الأمم المتحدة التي أشار إلى أهمية العمل معا خلال الفترة المقبلة.

ليبيا باشاغا الحكومة الدبيبة اخبار العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

درجات الحرارة تصل الى صفر وأجواء غائمة. . تفاصيل طقس اليوم الجمعة

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عمّا يدور بالعالم

اختارتها الجارديان كأفضل كتاب لعام 2019.. ننشر قصة قصيرة من مجموعة بيت من زجاج

فضل الصبر على أذى الخلق .. وأفضل دعاء لراحة القلب

أفضل الأدعية الدينية القصيرة ..تنفعك في الدنيا والآخرة

سعفان يبحث مع نظيره السعودي الربط الإلكتروني لتقنين أوضاع سفر العمالة.. ومع المفوضة الأوروبية الحد من الهجرة غير الشرعية..ويتابع تطبيق حظر دخول العاملين غير الحاصلين علي لقاح كورونا

4 أمور تفرج همك وتفتح الأبواب المغلقة .. الإفتاء توضح

في ذكرى استشهاده.. قضية التخابر | كشفها الشهيد محمد مبروك وكان شاهدا عليها

أول قمة بين بايدن وشي جينبينج.. ملفات شائكة بين أمريكا والصين.. كيف سيكون مستقبل التعاون بين أمريكا والصين

ترشيحاتنا

رجعوا من شهر.. تفاصيل وأسرارعودة شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب| خاص

مصلحة السجون تقر سياسة جديدة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين

غلق كلي جديد بشارع الهرم لتنفيذ محطة مترو الطالبية

الكويت تدرس فتح الزيارات العائلية والسياحية.. مارس المقبل

تطور خطير.. الصحة العالمية تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لفيروس كورونا

رئيس مجلس إدارة "أستون مارتن": توقعوا مفاجأة العام المقبل وتغيير شامل لهذه الأطرزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ