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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعداد القادة بحلوان: للجامعات دور في تمكين الكفاءات من الفتاة الجامعية

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة بحلوان

انطلقت فعاليات فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بمدينة الأقصر الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة  الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وبالتعاون مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة.

 

وصرح الدكتور كريم همام عن أهمية الفوج أن للجامعات المصرية  دور فى تمكين  الكفاءات من الفتاة الجامعية حيث أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة العنف ضد المرأة، ويأتي ذلك فى إطار دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة، موضحا أن الخطاب الدينى أكد على قيمة ودور المرأة فى الحياة وأهميتها فى المجتمع.

 

و تابع كريم همام أنه قد عزز الدين الإسلامي لحقوق المرأة وساوى بينها وبين الرجل وأعطاها حق التعليم والعمل في مختلف المجالات، وعلى مستوى الدولة المصرية نجد أن المرأة تقلدت العديد من المناصب القيادية وذلك وفقا للكفاءة وليس وفقا للنوع، فنجد الفتاة الجامعية تولت منصب رئيس اتحاد طلاب ونجد الفتاة تقلدت منصب وزيرة وسفيرة وغيرها من المهام من خلال تولي المرأة لأكبر عدد من المناصب القيادية.

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كما أوضح مدير معهد إعداد القادة على الدور الهام للمجلس القومي للمرأة فى تمكين المرأة ونجد الدستور المصري نص في أكثر من 20 مادة على حقوق المرأة، كما تم إطلاق استراتيجية مصر لتمكين المرأة 2030 والتي شملت عدة محاور أهمها محور العنف ضد المرأة، وذلك تأكيدا على اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة لذا سعت جميع مؤسسات الدولة للتعاون والتكامل من أجل صقل وتنمية مهارات الفتاة الجامعية.
 

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