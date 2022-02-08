ننشر نسب النجاح بحاسبات حلوان لطلاب مرحلة البكالوريوس

صرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، بأن الكلية قد اعتمدت نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات & المعلوماتية الطبية.

وأعلنت كلية الحاسبات و المعلومات جامعة حلوان انه تم إعلان نتيجة الطلاب منذ ساعات علي هذا الرابط http://app1.helwan.edu.eg/Computer.



‎ وكانت نسبة النجاح للفرقة الأولي ٩٢.٧٪ ، بينما كانت نتيجة نسبه النجاح للفرقة الثانية ٨٢.٨٪، أما عن نتيجة النسبه للفرقة الثالثة فكانت ٨٣.٧ ٪، وبلغت نتيجة النسبه للفرقة الرابعة 85% . أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبه 87% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبه النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية ٩١٪ .

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، بأن الكلية قد اعتمدت نتيجة ونسب النجاح لمرحلة الدراسات العليا.



‎وأعلنت شئون التعليم والطلاب بالكلية، بأن الكونترولات كانت تعمل علي قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول وكان لذلك أبلغ الآثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت .

وأعلنت الكلية انه تم اعلان نتائج الدراسات العليا المراحل الاتية :

مرحلة الدبلوم " المستوي الاول و المستوي الثاني "

مرحلة الماجستير " مستوي اول "

مرحلة الماجستير مستوي ثالث " الفصل الدراسي الاول "

مرحلة الدكتوراة الفصل المستوي الثالث " الفصل الدراسي الاول "