فنون جملية حلوان تطلق دورة للدراسات الحرة

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، عن بداية دورة الدراسات الحرة فى الفترة من الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ إلى الخميس ١٦يونيو ٢٠٢٢



ونوهت الكلية بأن الدراسة بالدورة ١٢ أسبوعا، ٦ أسابيع قبل رمضان، وتوقفت فى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ثم استكمال ٦ أسابيع بعد رمضان، عدا ورش الرسم الخارجى فى دورة أساسيات الرسم والجرافيك.



ولكل دورة من دورات الدراسات الحرة عدة اختبارات، حيث إن هناك اختبار تحديد المستوى للقبول بدورتين بقسم التصوير، أما عن بقية الدورات بدون اختبار.



وتشمل الدراسات الحرة فى أقسام التصوير والجرافيك والنحت:

قسم التصوير

دورة أساسيات التصوير

دورة التصوير الزيتى المستوى الثانى

دورة مبادئ التصوير الجداري

قسم الجرافيك

دورة الرسم واساسيات الجرافيك

قسم النحت

دورة النحت العام والعرائس



