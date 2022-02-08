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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج تدريبي حول إدارة الذات في جامعة حلوان .. 13 فبراير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية  .


ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة تدريبية حول ادارة الذات  يومي الاحد و الاثنين  13 و14 فبراير 2022.

 

جدير بالذكر ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ينظم دورة إعداد باترون الملابس ضمن سلسلة الدراسات الحرة التي ينظمها القطاع تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، تحت إشراف الدكتور ضحى الدمرداش رئيس قسم الملابس الجاهزة.

 

ويحاضر في الدورة الدكتور خالد الشيخ الاستاذ بقسم الملابس الجاهزة بالكلية وتكون الدورة مخصصة لتعلم رسم باترونات ملابس السيدات الخارجية وملابس السهرة البسيطة، من خلال رسم الباترونات الأساسية ثم اضافة التفاصيل الخاصة بالتصميمات، وتنفيذ بعض النماذج.

 

تبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022 الساعة 10:00 صباحا. 

 

ونوهت ادارة الكلية بأنه يمكن للراغبين في المشاركة بالدورة معرفة التفاصيل والحجز عن طريق مكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية.

 

وأعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ان  الدورة تكون  لمدة 40 ساعة مقسمة الي 10 محاضرات، كل محاضرة 4 ساعات، بواقع محاضرة واحدة أسبوعيا، و تحتوي الدورة (بشكل مختصر) على عدة الموضوعات هامة . 

الدورات التدريبية جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس حلوان برنامج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

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