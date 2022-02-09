جامعة حلوان : أنشطة لتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقتهم

شاركت جامعة حلوان في العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، منذ بداية إجازة الفصل الدراسي الأول ، وذلك بعدة جامعات مختلفك حيث وكان أهم هذه المشاركات بمهرجان الحرف اليدوية بجامعة أسوان، و ملتقي شباب الجامعات بجامعة المنصورة .



وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن أهمية الأنشطة الطلابية وهذه المشاركات ، تكمن فى أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات ، و نشر ثقافة التعلم من الاخر و تبادل الخبرات المختلفة .



وأكد أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية يرجع لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بما يفيدهم بدنيًا وفكريًا واجتماعيًا واستثمار أوقات الفراغ، ومد أواصر الود بين الطلاب وبعضهم ، ورفع روح المنافسة الشريفة، بجانب تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم .

جدير بالذكر أنه قد فازت جامعة حلوان بجائزة الأبداع والتميز حيث شارك وفد طلابي من جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت اشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، في مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي تحت شعار " خير بلادى" بأسوان حيث أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وبالاشتراك مع جامعة أسوان خلال الفترة من ٨:٤ فبراير ٢٠٢٢.



هذا وتضمنت فعاليات المهرجان الجلسة الافتتاحية، مجالات التسابق بورش العمل، جولة نيلية لجزيرة النباتات وغرب سهيل، وزيارة سياحية لمعبد فيلة وقد صاحب الفوج الدكتور احمد يحيي المدرب فى مركز الفنون التشكيلية جامعة حلوان ومشرف الوفد الطلابي، وتم عمل معرض لعرض نتاج أعمال الطلاب المشاركين.