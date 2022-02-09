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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية للعاملين حول التفكير الايداعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية  .


ومن هذه الدورات يتابع  المركز  اليوم تنفيذ دورة تدريبية حول التفكير الابداعي  داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة من الساعة ١٠ صباحا و حتي ٢ ظهرا .

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و من المقرر ان يعقد المركز الاسبوع القادم دورة تدريبية حول ادارة الذات  يومي الاحد و الاثنين  ١٣،١٤  فبراير ٢٠٢٢

الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان البرامج التدريبية

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