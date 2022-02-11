إطلالة شبابية مبهجة لـ يسرا في أحدث ظهور.. شاهد

إطلالة شبابية مبهجة ليسرا في أحدث ظهور..شاهد

شاركت النجمة يسرا، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت يسرا بإطلالة مبهجة حيث ارتدت فستان باللون الأخضر ومكشوف الأكتاف مع قبعة صيفية، وكتبت لجمهورها معلقة من خلال صورتها: “صباح الحب والسعادة أتمنى لكم يوم سعيد”.

واستأنفت الفنانة يسرا ، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “أحلام سعيدة”، والذى من المقرر ان تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم .

وتأتي عودة يسرا ، إلى التصوير بعد توقفها أسبوعين بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث قام مخرج العمل بترحيل مشاهدها حتى تستكمل علاجها .

مسلسل “أحلام سعيدة” يشارك في بطولته يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، إنتصار ومن إخراج عمرو عرفة .

وظهرت يسرا بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد مع فريق عمل مسلسل “ يوتيرن ” ، والذى تقوم بإنتاجه شركة العدل جروب ، التى تتعاون معها يسرا فى مسلسلها الجديد “ أحلام سعيدة ” .