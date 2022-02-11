بإطلالة جذابة.. يسرا تستعيد ذكرياتها الذهبية

استعادت الفنانة يسرا ذكرياتها بصورة قديمة نشرتها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و علقت يسرا علي الصورة قائلة : Throwback to one wonderful experience .oscars

تستأنفت الفنانة يسرا ، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “أحلام سعيدة”، والذى من المقرر ان تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم .

وتأتي عودة يسرا ، إلى التصوير بعد توقفها أسبوعين بسبب أصابتها بفيروس كورونا، حيث قام مخرج العمل بترحيل مشاهدها حتى تستكمل علاجها .

مسلسل أحلام سعيدة يشارك في بطولته يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، إنتصار ومن إخراج عمرو عرفة .

وظهرت يسرا بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد مع فريق عمل مسلسل “ يوتيرن ” ، والذى تقوم بإنتاجه شركة العدل جروب ، التى تتعاون معها يسرا فى مسلسلها الجديد “ أحلام سعيدة ” .



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وكانت أعلنت الفنانة يسرا عن عودتها للعمل بعد تعافيها من فيروس كورونا، وعبرت عن امتنانها لكل من دعمها خلال فترة مرضها الصعبة.

وكتبت يسرا عبر إنستجرام: “أنا ممتنة جدا لكل بني آدم كان فاكرني بدعوة حلوة وكانت سبب إني أرجع تاني لشغلي وأخف بعد توقف لمدة عشرين يوم، ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الصحة والعافية، الحمد لله وشكرا ليكم جميعا على الدعاء والسؤال، بحبكم من كل قلبي وربنا يخليكم ليا ويبعد عنكم الشر”.