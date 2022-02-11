عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. يسرا تستعيد ذكرياتها الذهبية

صدى البلد

استعادت الفنانة يسرا ذكرياتها  بصورة قديمة نشرتها  عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و علقت يسرا علي الصورة قائلة : Throwback to one wonderful experience .oscars

بعد تعافيها من كورونا .. يسرا برفقة أبطال مسلسل يوتيرن

عقب انتهاء العزل.. يسرا تعلن العودة للعمل بعد التعافي من كورونا

تستأنفت الفنانة يسرا ، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “أحلام سعيدة”، والذى من المقرر ان تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم .

وتأتي عودة يسرا ، إلى التصوير بعد توقفها أسبوعين بسبب أصابتها بفيروس كورونا، حيث قام مخرج العمل بترحيل مشاهدها حتى تستكمل علاجها .

مسلسل أحلام سعيدة يشارك في بطولته يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، إنتصار ومن إخراج عمرو عرفة .

وظهرت يسرا بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد مع فريق عمل مسلسل “ يوتيرن ” ، والذى تقوم بإنتاجه شركة العدل جروب ، التى تتعاون معها يسرا فى مسلسلها الجديد “ أحلام سعيدة ” .


ابن مخرج بوجي وطمطم بعد إصابته بشلل رباعي: يسرا بنت عمتي ومساعدتنيش
وكانت أعلنت الفنانة يسرا عن عودتها للعمل بعد تعافيها من فيروس كورونا، وعبرت عن امتنانها لكل من دعمها خلال فترة مرضها الصعبة.

وكتبت يسرا عبر إنستجرام: “أنا ممتنة جدا لكل بني آدم كان فاكرني بدعوة حلوة وكانت سبب إني أرجع تاني لشغلي وأخف بعد توقف لمدة عشرين يوم، ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الصحة والعافية، الحمد لله وشكرا ليكم جميعا على الدعاء والسؤال، بحبكم من كل قلبي وربنا يخليكم ليا ويبعد عنكم الشر”.

أزمة يسرا ومهرجان الجونة صور يسرا اطلالات يسرا اخر اعمال يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي مونديال الأندية

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

كهربا يكشف عن إمكانية عودته لـ الزمالك وتعليقه على غيابه عن المنتخب

الرئيس السيسي يتوجه إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ