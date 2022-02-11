اشتباكات ومشادات كلامية بين الأعضاء في انتخابات الزمالك .. فيديو

شهدت انتخابات نادى الزمالك، اليوم الجمعة، وجود اشتباكات و مشادات كلامية بين الأعضاء.

وتوافد الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، اليوم الجمعة، للتصويت في انتخابات النادي.

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.



ويترأس المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وتضم في العضوية كل من المستشارين مصطفى محمد و زين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.



وقام مجلس الإدارة، بتجهيز الخيمة الانتخابية بطول ملعب استاد عبداللطيف أبورجيلة، وتم تقسيمه إلى 10 مقار رئيسية، يضم كل مقر 20 لجنة فرعية، وقرر مجلس الإدارة فتح جميع الأبواب أمام الأعضاء على أن يتم تخصيص بوابات خاصة للدخول والخروج للخيمة الانتخابية باستاد عبداللطيف أبورجيلة، إضافة لتوفير كراسى متحركة لكبار السن.