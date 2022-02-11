الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمة محيط واحد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمة محيط واحد، كما أعلن الرئيس انضمام مصر إلى مبادرتى التحالف العالمى للمحيطات و التحالف عالى الطموح من أجل الطبيعة و البشر.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التلوث بالنفايات البلاستيكية يمثل تحديا حقيقيا أمام الدول النامية، موضحا أن مصر تشارك باهتمام فى المشاورات الجارية، تحت اتفاقية الأمم المتحدة، للقانون البحار للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي فى المناطق البحرية.

وأضاف السيسي خلال كلمته بـ قمة محيط واحد بـ فرنسا، بحضور، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تغير المناج يظل التحدي الأصعب الذى يواجهنا، لما له من آثار سلبية.

وأشار السيسي إلى أن البحار والمحيطات ليست بمعزل عن مشكلة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن المحيطات تمتص مايزيد عن 90% من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرة متسارعة منذ السبعينيات، وهو ما ساهم فى زيادة الحمضية، وانخفاض نسبة الاكسجين بها، وتدهور الحياة البحرية، فضلا عن التهديدات التى تتعرض لها المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات بالعالم.

وتابع أن مصر عملت على إطلاق مسار تفاوضى للتوصل لأهداف جديدة لحماية الطبيعة وفى مقدمتها حماية البحار والمحيطات، كما حرصت مصر، منذ وقت مبكر، على وضع أطر قانونية للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالأنهار والبحار والمحيطات.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر تتخذ خطوات حثيثة، لكى تتحول لـ مركز للطاقة المتجددة بما فى ذلك التوسع فى انتاج الهيدروجين الأخضر، لما يمثله من فرصة حقيقية لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري.

وأشار السيسي إلى أن مصر خلال الفترة المقبلة ستعمل وضع بعض الاقتراحات وأفكار للتشاور مع شركاء التنمية، بشأن هذا الملف المهم.

وتابع السيسي، أن مصر خلال رئاستها لقمة التنوع البيولوجي تهدف للتوصل لطرح أفكار للتشاور مع شركاء التنمية لحماية البحار والمحيطات.