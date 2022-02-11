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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطفلة ماتت في العمليات.. أم تزيف مرض ابنتها للحصول على تبرعات

الأم والطفلة
الأم والطفلة

حُكم على أم من ولاية كولورادو الأمريكية متهمة بالتسبب بوفاة ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات - ادعت أنها مصابة بمرض خطير - بالسجن 16 عاماً في دنفر.
 

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ووفقاً لصحيفة «ديلي بيست»، قبلت قاضية المحكمة الجزئية باتريشيا هيرون اتفاق الاعتراف المرتبط بكيلي تيرنر، 43 عاماً، بعد أن اتُّهمت الأم في البداية بارتكاب جريمتي قتل من الدرجة الأولى، تحملان عقوبة إلزامية بالسجن مدى الحياة في كولورادو.

ووصفت هيرون الاتفاقية بأنها «صعبة التحمل»، حيث اعترفت تيرنر بأنها مذنبة في التهم الأقل خطورة المتمثلة في ارتكاب إساءة معاملة الأطفال والتسبب في وفاة ابنتها أوليفيا غانت عن طريق الإهمال في عام 2017.

اتهمت السلطات تيرنر بالتظاهر بمرض ابنتها وإقناع الأطباء بإخضاعها لإجراءات طبية من أجل الحصول على التبرعات والاستمتاع بظهورها في الأخبار التلفزيونية، ما أدى إلى وفاة الفتاة الصغيرة.

وقال ممثلو الادعاء إن تيرنر قدمت أيضاً إقراراً بالذنب بتهمة الاحتيال وسرقة التبرعات الخيرية، وتراوحت قيمة المبالغ بين 100 ألف دولار ومليون دولار.

وأوضحت هيرون: «لعدد من الأسباب، أفهم كيف انتهى بنا الأمر هنا. لكن الأمر صعب عندما يموت طفل صغير. خضعت هذه الطفلة مدى الحياة لاختبارات مؤلمة ومخيفة ولإجراءات جراحية أدت في النهاية إلى وفاتها».

وأوضح المحققون أنهم اكتشفوا مدونات، وصفحة لجمع التبرعات «غو فاند مي» جمعت أكثر من 22 ألف دولار «لتعويض» تكلفة الأدوية، وقصصاً إخبارية تناولت مزاعم تيرنر المختلفة بشأن ابنتها التي تعاني من مجموعة متنوعة من الأمراض التي تختلف عن سجلاتها الطبية - بما في ذلك نوبة صرع وورم وتراكم السوائل في تجاويف دماغها.

وزعم المدعون أن تيرنر كذبت لسنوات بشأن أعراض أوليفيا بعد انتقالها مع بناتها من تكساس إلى كولورادو. وبدءاً من عام 2012، قالوا إنها سعت للحصول على علاج لأوليفيا لأمراض مفبركة وكذبت على الأطباء في مستشفى الأطفال في كولورادو بشأن ظروفها الطبية، ما دفعهم في النهاية إلى إخضاع الطفلة لـ«إجراءات طبية مهمة» لم تكن بحاجة إليها، وفقاً للائحة الاتهام.

في مرحلة ما أثناء زياراتها المتكررة للمستشفى، أزال الجراح جزءاً من الأمعاء الدقيقة لأوليفيا وأدخل أنبوباً للتغذية، ما أدى إلى رفع قضية ضد المستشفى من قبل أجداد أوليفيا ووالدها لعدم الإبلاغ عن إساءة معاملة الطفلة التي تم الكشف عنها في النهاية.

وحكم على تيرنر بالسجن لمدة 16 عاماً بتهمة إساءة معاملة الأطفال، التي قالت هيرون إنها ستقضي ضمنها - في نفس الوقت - عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تهمة السرقة.

وقبل أسابيع من وفاة أوليفيا في أغسطس 2017، أصرت تيرنر على أن صحة ابنتها ونوعية حياتها كانت سيئة وأرادت إبعادها عن جميع العلاجات الطبية. طلبت إزالة أنبوب التغذية ووقعت على أمر «عدم الإنعاش».

وجاءت وفاة أوليفيا، ووفقاً لوالدتها، بعد «معركة طويلة لمرض نادر» تطلب «العديد من العمليات والإقامات العديدة في المستشفى». لم تبدأ السلطات تحقيقاً إلا بعد أن أحضرت تيرنر ابنتها الكبرى إلى مستشفى الأطفال في كولورادو عام 2018 بشكاوى بشأن «آلام العظام».

يُعزى سبب وفاة أوليفيا في البداية إلى فشل معوي، لكن تشريح الجثة في عام 2018 لم يجد دليلاً على الحالة. قال الطبيب الشرعي في النهاية إن طريقة وفاتها كانت «غير محددة»، ولكن قبل إحضار أوليفيا للحصول على الرعاية، قال الأطباء إنها كانت تتلقى 30 في المائة فقط من التغذية التي تحتاج إليها، وفقاً للائحة الاتهام.

ويبدو أن سلوك تيرنر يعكس اضطراباً نفسياً نفته خلال مقابلة مع المحققين، حسبما ذكرت صحيفة «دنفر بوست». يُعرف المرض الذي يصعب اكتشافه باسم متلازمة مونخهاوزن بالوكالة، وغالباً ما يسعى الأشخاص المصابون بالاضطراب إلى الحصول على الاهتمام عن طريق اختلاق ادعاءات حول الحالات الطبية التي تنطوي على أفراد تحت رعايتهم.

ابنتها سنوات خطير دنفر كولورادو

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