مزقوا لحمها.. قردة تقتل طفلة بعد عضها في كل أجزاء جسدها

عاشت بلدة هندية بسيطة، حالة من الألم والحزن لفراق طفلة بالغة من العمر 5 سنوات، وذلك بعد أن هاجمتها مجموعة من القردة في غابات يسكنها القرود والشامبنزي في قرية باريلي الهندية.



و بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا " الهندية، فإن الطفلة التي تدعى " نارمادا" البالغة من العمر 5 سنوات، لقيت مصرعها عقب وصولها إلى المستشفى بسبب هجوم شرس عليها عن طريق القرود في الغابة الذين استغلوا صغر حجمها و قاموا بافتراسها .

ووفقا لتحقيقات الشرطة الهندية، فإن نارمادا كانت تلعب برفقة أصدقائها بالقرب من تلك الغابة المليئة بالقرود، إلا أن سكان القرية فوجئوا بأصوات أطفال تستغيث بهم لإنقاذهم من القرود التي حاصرتهم في الغابة و قاموا بمهاجمتهم.



وحسب التقرير الطبي للأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى، فإنهم تعرضوا للعض و الضرب من القرود ، و لكن كانت إصابات نارمادا بالغة القوة فقد قام القرود بعضها في كل أجزاء جسدها مما نتج عنه وفاة الطفلة.



جدير بالذكر أن والد الطفلة أكد للصحيفة، أنه يعلم أن تلك المنطقة بها قرود شرسة تهاجم الزوار في أي لحظة إذا قاموا باستفزازها، و لكنه لم يكن يعلم أنهم يمكنهم القفز إلى خارج الغابة و استدراج الأطفال ومهاجمتهم.