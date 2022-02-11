نسرين طافش: في دمشق تعانق المآذن أجراس الكنائس.. فيديو

شاركت نسرين طافش، جمهورها فيديو جديد من العاصمة السورية دمشق، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت نسرين طافش على الفيديو: “في دمشق تعانق المآذن أجراس الكنائس”.



يذكر أن نسرين طافش، اعتذرت عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.