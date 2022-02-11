أخبار البرلمان| الحبس والغرامة عقوبة تقديم مستندات مزورة للشهر العقاري.. وزيادة الحد الأدنى لأجور قطاع الأعمال ومفاجأة لـ "الخاص"

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

الحبس وغرامة 50 ألفا.. احذر تقديم مستندات مزورة للتسجيل في الشهر العقاري

بالقانون.. 5 حالات تحرمك من حوافز المشروعات المتوسطة

بعد التعديلات الجديدة.. الفرق بين ضريبة التصرفات والأخرى العقارية

النواب: مشاركة الرئيس في "محيط واحد" تسهم في الاتصال المباشر مع دول أوروبا

الشيوخ: مصر تدرك أهمية الاقتصاد الأزرق فى تحقيق التنمية المستدامة

عواقبها كارثية.. طاقة الشيوخ: لابد من التصدي لقضية الاحتباس الحراري

إسوة بشركات الحكومة.. زيادة الحد الأدنى لقطاع الأعمال ومفاجأة مرتقبة للقطاع الخاص

قبل انتهاء موجة كورونا الخامسة.. عقوبات رادعة لمخالفي الإجراءات الاحترازية

الأسعار تبدأ من 30 ألف جنيه.. تعرف على شروط العمرة الجديدة بالقانون

آخرها التعدي على الأراضي الزراعية.. احذر عقوبات الجرائم المخلة بالشرف

بخلاف التعدي على الأراضي الزراعية.. تعرف على حالات الحرمان من دعم التموين