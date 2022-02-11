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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش 500 كيلو.. علاء ولى الدين يكشف عن وزنه قبل الوفاة| نوستالجيا

علاء ولى الدين
علاء ولى الدين

قال الفنان الراحل علاء ولى الدين، إنه لم يدخل الجيش فى الطبيعي، وذلك بسبب وزنه، معلقًا:" جسمى كان غير لائق طبيًا بسبب السمنة المفرطة ومن شروط دخول الجيش أن يكون هناك نسبة للوزن و لـ الطول".

وعلق على فكرة دخوله الجيش فى فيلم عبود على الحدود، وقال إن الفكرة تأتى من أن والدي كان ضابط صف متقاعد، وكان يسعى لآن ينضم نجله لـ صفوف الجيش، ولذلك تزوج وانجب طفل، وكان سبب فى دخوله اختبارات الانضمام لـ الجيش .

وأكد أنه فى الفيلم فى أثناء الذهاب لـ الكومسيون الطبي، قام والده بعمل مشاجرة مع السائق، و الذهاب لمركز الشرطة، وذلك للتخلف عن الكومسيون، وبالفعل نجحت فكرة الوالد وبعد ذلك انضم لحين الموعد الجديد لـ الكومسيون .

وأضاف الراحل علاء ولى الدين، خلال فيديو قديم له منشور على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، أن وزنه يصل الـ 135 كيلو، مؤكدًا أن ما ينشر بأن وزنه 500 كيلو غير صحيح.

في مثل هذا اليوم رحل فنان صاحب وجه طفولي وضحكة لا تُنسى، قدم أدوارا تركت علامة في عالم الكوميديا رغم عمره الفني القصير، هو الفنان الراحل علاء ولي الدين.


وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «علاء ولي الدين .. من كوميديا الفن إلى تراجيديا الرحيل»، حيث وُلد في محافظة المنيا، مركز بني مزار، وكان جده الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية أنشأها بالكامل على نفقته الخاصة وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت للجهات الحكومية.


تخرّج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية وبرز من خلال أدواره في أفلام الزعيم عادل إمام، منها الإرهاب والكباب والمنسي والنوم في العسل.


بعد فيلم إسماعيلية رايح جاي، وانطلاق ما أطلق عليه النقاد سينما الشباب، كان علاء ولي الدين في مقدمة الأسماء المرشحة لبطولة الموجة الجديدة من الأفلام.


وكانت الانطلاقة الحقيقية لـ علاء ولي الدين من خلال فيلم عبود على الحدود، ثم فيلم الناظر، وفيلم ابن عز، الذي يعتبر أخر أفلامه التي تم عرضها للجمهور.


وساهم علاء ولي الدين في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية في الفترة الحالية، مثل أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومحمد سعد، لأن أول ظهور لشخصية الليمبي كان في فيلم الناظر، وبعدها انطلق محمد سعد بنفس الشخصية وأصبح نجم شباك.

 

 

قال معتز ولى الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين: إن شقيقه رحل منذ 19 عامًا، ولكنه موجود بأعماله الجميلة وسيرته العطرة.

وأضاف شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن “علاء من صغره يقوم بتجميع أولاد الجيران، لمشاهدة أفلام كانت تعرض فى الثالثة عصرًا، ويقوم بتجسيد شخصية البطل فى الأفلام التى يشاهدها على التلفزيون، وأولاد الجيران كانوا يجسدون باقى النجوم”.

ولفت إلى أن الراحل كان مغرما بالفن، وكان يجب دور الراحل محمود المليجي، وأكد أن الأسرة لم ترفض أن يدخل الراحل مجال الفن، ولكن وصية والده قبل الوفاة استكمال التعليم، وبعد ذك يفعل ما يريد، و بالفعل حصل على الشهادة الجامعية ودخل مجال الفن.

وأشار إلى أن نجله فى بداية دخوله المجال تم رفضه، ولكن بعد ذلك حدث اتصال من والدته بـ العظيم الراحل نور الدمرداش، وتم تشغيل علاء فى دور مساعد ثالث مخرج، وبعد ذلك دخل فى المجال، بالتدريج.

وأوضح أنه بعد العمل مع الزعيم عادل أمام أصبح علاء نجما كبيرا، والجميع أصبح يعرف شخصية علاء، وجاءت بعد ذلك أدوار البطولة.

وكشف أن محمد هنيدي، كان ومازال من أكثر الفنانين المقربين لـ الراحل، ولـ أسرة الراحل بعد الوفاة، وأكد أن هنيدي حتى اليوم يتواصل معهم.

وأوضح أن شقيقه كان يجب الأكل، ولم يخجل يومًا من سمنته، وكان يرفض عمل أى ريجيم.

وتابع :" أن شقيقه قبل الوفاة كان يقول دائمًا أنه سيموت صغيرًا وذلك لـ إصابته بـ سكر، مشكلات فى الشرايين، وضغط".

ورد على سؤال :" لماذا لم تفكر فى التمثيل" وقال إن التمثيل موهبة، ولكنه لا يمتلك الموهبة".

 

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