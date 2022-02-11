من الهندسة للفن.. أحمد عبد المنعم موهبة في تجسيد المشاهير ديجيتال| فيديو وصور

أحمد عبد المنعم، الشهير بـ "منعم" على مواقع التواصل الاجتماعي، تخرج من كلية الهندسة، يهوى الرسم منذ الصغر، ويجد فيه ملاذه ومتعته، ظن أن الجميع موهوبون مثله بالفطرة، إلا أنه رأي في ذاته ما لم يجده عند الآخرين؛ فقرر أن يسلك مسار جديد بعنوان الفن والموهبة.



حول "منعم" هذه الموهبة لاحتراف بعد أن دمجها بالتقنيات الحديثة عن طريق استخدام "الديجيتال آرت"، مؤكداً أن الموهبة هي العامل الأول والأساسي يأتي بعدها التقنيات التي تسهل المراحل والخطوات لأي عمل فني.



أشار "منعم" لـ صدى البلد إلى أنه تخلى عن مجال الهندسة بعدما قطع فيه طريق طويل؛ ترك وظيفته بعد أن شعر فيها بالملل والرتابة، وقرر أن يجعل موهبته هي رأس ماله، ونجح في إثبات ذاته بفن الديجيتال، وحقق لنفسه النجاح الذي يرغب به.



بدأ "منعم" مشواره في الفن برسوم الكاريكاتير، والتي نالت إعجاب واستحسان كبير لمتابعيه عبر السوشيال ميديا، وكونت له شعبية كبيرة مما يشيدون بموهبته، كما أنه جسد عدد كبير من المشاهير برسوم الكاريكاتير والذين عبروا له عن إعجابهم الشديد بردود فعل إيجابية دفعته للاستمرار.



شارك "منعم" بفنه في إعداد تترات لمسلسلات وبرامج تعرض على شاشات التلفزيون؛ منها: the room، وحلوة الدنيا سكر لهنا الزاهد، وكل ما نفترق لريهام حجاج، وغيرها من الإعلانات لشبكات الإتصالات الشهيرة.

شارك في إعداد تتر مسلسل كل ما نفترق

وأوضح أن أي عمل فني يقوم به يتطلب منه تركيز ومجهود ووقت كبير ليخرج بشكل احترافي، ويستغرق إعداد التترات شهور برفقة عدد من المصممين، ويستخدم أجهزة مختصة وبرامج للديجيتال آرت.



ويحلم "منعم" بعمل برنامج تلفزيوني يدمج فيه الفن التشكيل والكاريكاتير بمشاركة نجوم الفن والمشاهير، ويسعى بكل جهوده لتحقيق النجاح في المجال المفضل إليه والذي قطع فيه أميال طويلة بعيداً عن دراسته للهندسة.