راغب علامة: أتمنى تحقيق هذا الحلم في 2022.. فيديو

حل الفنان اللبناني راغب علامة، ضيفا على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية "أسما إبراهيم"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وكشف الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية "أسما إبراهيم"، على قناة "القاهرة والناس"، عن الهدف الذي يطمح إلى تحقيقه في 2022.

وقال: "دائما أطمح أن أعيش في عالم كله عدل وأن أعيش بصحة ونجاح وسعادة أنا وكل اللي بحبهم".

وأكد الفنان اللبناني راغب علامة، أن فيروس كورونا مؤامرة على العالم، وأنه تأثر مثل باقي البشر مما دار على السوشيال ميديا من أن السبب من خلف جائحة كورونا؛ هو تخفيض عدد الناس في الكرة الأرضية، قائلا: "طريقة إدارة كورونا في العالم مش مظبوطة، وفي حرب في اللقاحات وهي مؤامرة موجودة وكنت أخشى الحصول على اللقاح في البداية".

