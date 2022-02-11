راغب علامة: أشفقت على جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام| فيديو

حل الفنان اللبناني راغب علامة، ضيفا على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية "أسما إبراهيم"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقال الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية "أسما إبراهيم"، على قناة "القاهرة والناس"،: "أنا رجل صريح وليس عندي شيء أخبيه أو أخاف منه".

وأوضح: "عندما تم تعيين جورج قرداحي كوزير؛ كلمته قولت له مش عارف أقولك ربنا يوفقك ولا أشفق علي"، لافتا إلى أن: "جورج قرادحي كان واثقا أنه شخصية محبوبة في الخليج كإعلامي، لكن لم تسر معه في السياسة، ولا أتمنى الذي حدث معه مع أي شخص، وكان ينبغي ألا يتحدث في هذا الموضوع".

وأوضح الفنان اللبناني راغب علامة،: "الوزراء في لبنان عبارة عن ناس متهمين بالسرقة".