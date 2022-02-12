راغب علامة: عمرو دياب مش عدوي وولادي بيسمعوه في السهرات.. فيديو

قال النجم اللبناني راغب علامة، إن ترويجه لأغاني الهضبة عمرو دياب من سمات علاقات الفنانين الكبار وهذه من التعاملات التي يعشقها، مضيفا: "عمرو دياب أو غيره منافس مش عدو ودي شيء يخلي في استمرارية للفنان، وأنا ومراتي وعيالي نسمع اغاني عمرو دياب وفي السهرات".

وأضاف الفنان راغب علامة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن عمرو دياب هو فنان ناجح وحافظ على نفسه في الساحة الفنية وأقل شيء يمكن أن يقدمه له الترويج لأغنياته، متابعا: "الترويج للهضبة ده شيء معايا مش ضدي والاغنية الجميلة عمود اساسي للفنانين الكبار واعتز بصداقته وإن كنا لا نلتقى الا في المناسبات".

واستكمل: "أنا وعمرو دياب نحافظ على القمة وسبب استمرارنا في القمة لان في شغف، ومش من السهل ننتقل من جيل الى اخر"، مشيرا إلى أنه فور أن تعجبه اغنية يطالب الملحن أن يسمعه الأغنية ثم يطالبه بإحضار التنازلات للسير بالشكل القانوني.