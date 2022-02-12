راغب علامة: ربنا أنقذني من انفجار بيروت وأخشى مفاجآت الحياة

أكد النجم اللبناني راغب علامة، أنهم منذ طفولتهم في لبنان ويروها بلد بها مشاكل وكبروا وكبرت معهم المشاكل وسبب المشاكل هو تركيبتها ومكانها الجغرافي، ومزح قائلا: "المشاكل كثرت في لبنان واحنا والمشاكل بقينا اصحاب، والبلد غير مستقرة ولكن الحياة لازم تمشي واحنا اكثر ناس تأذينا مما حدث".

واستعاد النجم راغب علامة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، مشاهد انفجار مرفأ بيروت قائلا: "ربنا أنقذني أنا وعيالي من الانفجار ولو كنا في البيت كانت هتبقى كارثة، ودخلت البيت ملقتش حاجة موجودة وبيتي مش بعيد عن مكان الانفجار ودخلت البيت لقيته مدمر".

وتابع: "بيتي في بيروت مكلفني كتير ولكن مرينا من كارثة، وفي النهاية الحياة تمر والهدف اللي نفسي احققه السنة دي نفس في تحقيق العدل والصحة والنجاح"، لافتا إلى أن مفاجآت الحياة أكثر شئ يخيفه ولكن لا يوجد شيء لديه ليخفيه.

