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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأيك في المباهج والأحزان.. صدور أحدث كتاب للروائي عزت القمحاوي

أحدث كتاب للروائي
أحدث كتاب للروائي الكبير عزت القمحاوي

مثلما تتشابك أغصان الشجر في الغابة والأيكة، تتشابك فنون الكتابة وموضوعاتها في رواية عزت القمحاوي الجديدة: من التأمل الفلسفي إلى رصد الظواهر الاجتماعية إلى الحكاية، في سرد يستهدف إنعاش الحواس. تتوالى فتنة الأصابع، غوايات الصوت، روائح الحب، بهجة الاستحمام؛ المدخل الضروري للعبادة والمقدمة المستحبة للرغبة.

 

 وتتعدد أماكن الاحتفاء بالحب؛ من السينما حيث خفة الوجود، إلى المطارات ومحطات القطار التي تُذكِّر بهشاشة الإنسان ومحدودية العُمر. وقريبًا من ذلك يأتي تأمل الألفة في تخطيط المدن وجماليات العمارة الحنون

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بشرفاتها التي تخلق الصلة بين ساكن البيت والعابر، وعلى الضد منها تخطيط وعمارة الريبة.ولا نغادر قبل أن نتعرف على الفنون المحتفلة بالحواس: الطبخ وأطعمة الغواية، الأزياء بوصفها منتجًا اجتماعيًّا، الرقص الشرقي ومعاني ملابسه وحركاته، الفيديو كليب، والفوتوغرافيا وولع الصورة السيلفي. 


يأخذنا عزت القمحاوي إلى رحلة اكتشاف متشعبة ومختلفة وممتعة بشكل استثنائي في "الأيك"
في رواياته وقصصه ونصوصه البديعة يحتفي عزت القمحاوي بقيمة الحرية؛ حرية الفكر، وحرية المشاعر والحواس. يحتفي بالدقة، بالخفة، ويفسح مجالاً للصمت سعيًا إلى صحبة دافئة مع القارئ وشراكة كاملة في اكتشاف المعنى. 


تُرجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية، الإيطالية، والصينية. وفازت روايته «بيت الديب» بجائزة نجيب محفوظ، ووصلت ثلاثة من أعماله إلى قوائم جائزة الشيخ زايد، وهي: يكفي أننا معًا، غرفة المسافرين، وغربة المنازل.

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