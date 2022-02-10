مجدي صابر: بكتب منذ عُمر 15 عاماً ولدي 300 رواية حتى الآن

قال الكتاب مجدي صابر، إن لكل لون من الكتابة المتعة الخاصة به، مشيراً إلى أنه يكتب ويؤلف روايات منذ أن كان عمره 15 عاماً، لذلك لدى أكثر من 300 رواية وكتب للشباب والأطفال.

وأضاف مجدي صابر في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج “كنوز الوطن" على “أخبار مصر”، أن الكتابة الدرامية بحرها واسع وأفكارها غير متناهية، معقباً: "لما اشتغلت على الدراما، معرفتش أرجع تاني لكتابة الروايات، لأن الدراما تفاصيلها أكبر، وقدرها أكثر".

وتابع الكاتب قائلاً: "الدراما يعني لازم تكتب 30 حلقة وتهتم بالمشهد والممثلين .. لأن المشاهد لو محسش الكلام من اللي قدامه، مش هيصدقه ولا هيتفاعل معاه، ولا هيتأثر باللي بيشوفه".

وأكمل مجدي صابر: "المشاهد لازم يحس إن الممثلين دول بشر حقيقية، عايشين معانا"، مشيراً إلى أنه يعشق الكتابة الدرامية حالياً لأنها أكثر رحب وأكثر متعة".

وعقب الكاتب قائلاً: "أنت تكتب لأن الكتابة تُمتعك وتجعلك تعاني .. لأن الكاتب هو أول شخص يتأثر بباقي الأشخاص والأحداث اللي بيكتب عتها".