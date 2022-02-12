بالكاب... إطلالة كلاسيكية جذابة لـ شيرين عبد الوهاب

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، متابعيها، صورًا جديدة ، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات تويتر.

وظهرت شيرين عبد الوهاب باطلالة كلاسيكية انيقة بالكاب مرتدية بدلة باللون الاسود، واعتمدت علي مكياج ناعم ابرز جمالها، نالت اعجاب متابعيها.

و كانت قد تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما خرجت أنباء عن عودتها للمطرب حسام حبيب.

ولكن سرعان ماخرجت شيرين ونفت أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وذلك في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب ما يلي:" تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

أفلام شيرين عبد الوهاب

لم تشارك الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال مشوارها الفني سوى في فيلم واحد فقط وهو ميدو مشاكل مع الفنان أحمد حلمي، وعلى مستوى الدراما التليفزيونية قدمت مسلسل طريقي عام 2015.