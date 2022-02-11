أناقة وجمال.. جلسة تصوير لـ شيرين عبد الوهاب من كواليس «الدوم»

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، متابعيها، صورًا جديدة لها من كواليس برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شيرين عبد الوهاب باطلالة انيقة مرتدية توب اسود مطرز بالفضي، واعتمدت علي مكياج ناعم ابرز جمالها، نالت اعجاب متابعيها.



يقام مساء اليوم حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب في تمام الساعة 11 مساءً للإعلان عن التفاصيل الكاملة لأول برنامج اكتشاف مواهب غنائية وتمثيلية وتقديم البرامج في الشرق الاوسط.



وتعد النجمة شيرين عبد الوهاب مفأجاة الحفل حيث ستكون من أبرز الحاضرين في احتفالية برنامج الدوم، معربة عن سعادتها للتواجد من اجل دعم المواهب المصرية.