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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم.. نوال الزغبي تستعد للاحتفال بعيد الحب

صدى البلد

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل مجسم باللون الروز ، علقت قائلة : Ready for Valentine’s Day Event .

نوال الزغبي تحيى حفلا فى أمريكا بمناسبة عيد الحب

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تحيى الفنانة اللبنانية نوال الزغبى حفلا غنائيا فى جزر البهاما فى مدينة ميامى بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة احتفلات عيد الحب وذلك فى الفترة من 12 الى 16 فبراير.

وتشدو نوال الزغبى بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور والجليات العربية فى امريكا ولعل من ابرز الاغانى التى تقدمها “مين حبيبى انا” و"رورحى يا روحى" و"أغلى الحبايب".

نوال الزغبى 
وكانت نوال الزغبي خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت نوال في إطلالتها وهي ترتدي بلوزه باللون الأبيض وبنطلون أحمر، ظهرت بها أكثر حيوية ونشاط.

ونشرت نوال جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي علي الانستجرام وأبدي جمهورها إعجابهم الشديد بإطلالتها.

ومن ناحية أخرى شوقت نوال الزغبى جمهورها لحفلها الغنائى، في الأردن، والمقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق".

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