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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزوج 3 مرات ولم يعلم بمرضه.. أسرار فى حياة عمر الحريري.. نوستالجيا

عمر الحريري
عمر الحريري

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عمر الحريري ، والذي يعد واحداً من أبرز الفنانين فى تاريخ الفنى المصرى ، حيث قدم عدد من الأعمال الفنية الهامة وصل عددها لأكثر من 300 

ولد  عمر الحريري عام 1926،  وقد كانت بدايته مع السينما وهو طفل حيث شارك في فيلم سلامة في خير 1937.

عمر الحريري 

 تخرج عمر الحريرى  بعد ذلك من المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1947، ليعمل بمسرح يوسف وهبي حيث شارك بمسرحية الغيرة عام 1948، ثم عمل بالمسرح القومي، وشارك بالعديد من الأعمال قبل أن يغادر القاهرة عام 1968 لإنشاء المسرح الوطني بليبيا حتى عام 1974 وعمل هناك مدرسًا للتمثيل واﻹخراج، ثم عاد ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون .

عمر الحريرى 

قام  الفنان عمرو الحريري باﻷداء الصوتي لشخصية موسوليني في النسخة المدبلجة من فيلم (عمر المختار) للمخرج مصطفى العقاد.

ونال الفنان عمر الحريري عدداً من الجوائز عن بعض أدواره، كما كرمه مهرجات القاهرة السينمائي المصرية عام 2003، وصدر عنه كتاب “ عمر الحريري.. قوس قزح ” للناقدة زينب عزيز.

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 من أبرز أعمال الفنان عمرو الحريري  ساكن قصادي، سكر هانم، شاهد ما شفش حاجة ، ما ما فى القسم ، العذاب إمراه ، القاضى والجلا د ، وغيرها من الأعمال .

تزوج الفنان عمر الحريري  ثلاث مرات، الأولى من آمال عثمان وأنجب منها ابنته الكبرى نيفين، وبعد طلاقهما تزوج من نادية سلطان وأنجب منها ابنته ميريت، وبعد طلاقهما بسنوات تزوج من الممثلة المغربية رشيدة وأنجب منها أصغر أبنائه بريهان.

توفى الفنان عمر الحريري عام 2011 إثر معاناة مع سرطان العظام ،وسعت ابنته ميريت  جاهدة لإخفاء خبر مرض والدها عنه ، ورفضت أن يتم علاجه بالطريق الكيماوي أو إخباره بأنه مريض، لأنه يبلغ من العمر 81 عاما، وسيموت من الصدمة إذا علم بإصابته بذلك المرض.

عمر الحريري وفاة الفنان عمر الحريري رشيدة ذكري ميلاد عمر الحريرى سكر هانم

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