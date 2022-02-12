دورة تدريبية بالمحليات عن كيفية التعامل مع ذوى الهمم بلغة الإشارة.. اليوم

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة ، اليوم السبت دورتين تدرييبتين هما: كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام، فيما تستمر دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثاني للأسبوع الثالث علي التوالي والأخير، ويستفيد من هذه الدورات 119 متدرباً من جميع المحافظات.

واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس الماضى، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتيين هما: دورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص، واستفاد من هذه الدورات 54 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه وزارة التنمية المحلية لمشروع "الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ورفع وبناء قدرات العاملين بوحدات السكان بالمحـافظات وحرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على خلق كوادر متخصصة في مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات، حتى أدنى مستوى محلي قادرة على إدارة البرنامج السكاني وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية المحافظين عن متابعة الموقف السكاني بإستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وأشار اللواء شعراوي، إلي إن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان.

وأضاف أن إجمالي عدد منسقي السكان بالمحافظات بلغ 4500 منسقاً وجار استكمال التشكيل لتحقيق التمثيل الأمثل داخل المحافظات وتم توفير التدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء الكوادر .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التركيز والاهتمام في وضع الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة على مجموعة من التدريبات السكانية عن المفاهيم وأدوات التحليل والمتابعة والتقييم والتقديرات السكانية المستقبلية ووضع سيناريوهات وبدائل استراتيجية للسياسات السكانية المختلفة، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية.