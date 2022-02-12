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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي، اليوم "السبت"" عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وذلك للقيام صيانة المحولات. 

وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم "الكوثر - بنك التعمير - الشركة السويسرية - شرطة السياحة"، اليوم السبت، لمدة 5 ساعات من السا عة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. 

من جانبه، أوضح مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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