إقامة لاند سكيب وتجميل أسفل كوبري طريق كفر الشيخ بلطيم.. صور

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة وحدة التدخل السريع، برئاسة المهندس محمود زهران، برفع كفاءة موقع أسفل الكوبري العلوي طريق كفر الشيخ بلطيم، ورفع مستوى الدوران لأعلى من مستوى الطريق لإقامة «لاند سكيب» بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري.



واستمرت أعمال تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة الموقع أسفل الكوبري العلوي وشاركت إشغالات مدينة كفر الشيخ برفع الإشغالات أسفل الكوبري، وتم رفع مستوى المنخفضات بمستوى الطريق تمهيداً لعمل تجميل بالمنطقة.

يأتي هذا تحت رعاية وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مدينة كفر الشيخ وسيتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.

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