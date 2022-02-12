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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقدام حيوانات جديدة.. محمد رجائى يكشف تفاصيل آخر تطورات حديقة الحيوان

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

قال الدكتور محمد رجائى مدير حدائق الحيوان ، إن عدد الزائرين تزداد خلال الاجازات لذا من الطبيعى أن يتردد على الحديقة أكثر من 70 ألف زائر يوميًا ، ولكن خلال الدراسة يتردد الرحلات المدرسية وغيرها .

وأضاف “رجائى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، انه حتى الآن لم يتم اكتشاف حالات كورونا بين الحيوانات فى الحديقة ، موضحًا أن هناك تطبيق لجميع الاجراءات الاحترازية والتشديد على الدخول بكمامات من البوابة لمنع انتشار كورونا فى الحديقة .

 

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70 ألف زائر يوميا.. محمد رجائي: استقدام حيوانات جديدة وتطوير كبير بحديقة الحيوان


وأكد “رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ” أنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا، وأيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التي نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر حيت تم استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي (نوع من الظباء) لأول مرة يدخل الحديقة، وبعض الأنواع النادرة من الزواحف .

 

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل صارم ضد كل من يتعدي على اثار الحديقة.

رئيس حديقة الحيوان، أكد أن العاملين في الحديقة يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على نظافتها وتوفير الخدمات اللازمة لراحة الزائرين، مشيرا إلى أن تذكرة دخول الحديقة خمس جنيهات فقط وعدد الزائرين يتجاوز 70 ألف يوميا منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالحدائق التاريخية والتراثية وبالشراكة مع الخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية .

ونوه إلى أنه بعد الانتهاء من بحث دراسة التطوير المقدمة من الشركة المختصة سوف يتم عرضها على اللجنة المشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء لتطوير حديقتي الحيوان والاورمان.
 

حدائق الحيوان مدير حدائق الحيوان الدكتور محمد رجائى مدير حدائق الحيوان 70 ألف زائر يومي ا اكتشاف حالات كورونا

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