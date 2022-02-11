70 ألف زائر يوميا.. محمد رجائي: استقدام حيوانات جديدة وتطوير كبير بحديقة الحيوان

أكد محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة الحيوان في الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من رحلات المدارس والجامعات والمواطنين بمناسبة إجازة منتصف العام وذلك للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة.



وأكد رجائي أن الحديقة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم عشرات الآلاف من الزائرين يوميا، كذلك توفير استراحات للجمهور كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال وهي تشهد إقبالا كبيرا لأنها توفر للأطفال فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الأليفة والتصوير معها.



أيضا مدينة الملاهي الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تمنح الأطفال الترفيه والبهجة والبدلات على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.



وعلى صعيد الحياة البرية قال رئيس حديقة الحيوان بالجيزة إنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا، وأيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التي نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر حيت تم استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي (نوع من الظباء) لأول مرة يدخل الحديقة، وبعض الأنواع النادرة من الزواحف كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.



رئيس حديقة الحيوان أكد أن العاملين في الحديقة يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على نظافتها وتوفير الخدمات اللازمة لراحة الزائرين، مشيرا إلى أن تذكرة دخول الحديقة خمس جنيهات فقط وعدد الزائرين يتجاوز 70 ألف يوميا منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي.