رابطة العالم الإسلامي: مؤتمر الأوقاف لبنة في طريق تحقيق السلام وإرساء قيم التعايش

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي نائبًا عن معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الأحداث المتلاحقة في كوكبنا تسفر عن أزمة متصاعدة في تنظيم العلاقات البينية البشرية ، وأن الأخبار التي نسمعها من بداية هذا القرن تكشف عن تراجع مخيف في احترام قيم التعايش والمواطنة ، حيث نشهد مواقف مؤسفة من العنصرية والاغتراب لا نستطيع أن نتجاهلها أو نغض الطرف عنها ، مما يجعلنا نؤكد على الجميع احترام قيم المواطنة وفهم أعمق لاختيارات الآخر للتعايش في مجتمع واحد.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، أنه كان لرابطة العالم الإسلامي جهد ملحوظ في هذا المجال وتوج هذا العمل بمؤتمر الوثيقة الذي انعقد بمكة المكرمة بمشاركة وجهاء وعلماء الأمة ، والناظر في السيرة النبوية الشريفة يجد فيها وثيقة المدينة التي عقدها النبي (صلى الله عليه وسلم) ، لتحقيق مبادئ المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد على ضرورة الاتحاد لمقاومة الفكر المتطرف ودعاة الفتنة مبينًا أن هذا المؤتمر يعد لبنة مهمة في طريق تحقيق السلام وإرساء قيم التعايش ، فقد خلقنا الله (عز وجل) : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" ، داعيًا الجميع لإعمال حقوق المواطنة في مجتمعات تقبل التنوع وتؤمن بالتعدد.