محافظ أسوان أمام دفاع النواب: دعم لامحدود من القيادة السياسيةوالحكومة

أستعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في محافظة أسوان والوزرات المختصة للإرتقاء بعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد إبراهيم العوضي.

وبحضور أعضاء اللجنة والذين أشادوا بالطفرة الجمالية والحضارية والتنموية التي شهدتها محافظة أسوان خلال العاميين الأخريين من خلال إطلاق العديد من المشروعات في كافة قطاعات العمل العام وخاصة أحلال وتجديد البنية التحتية مع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان ، وهو الذى تواكب مع إقتحام العديد من المشروعات المتعثرة والمشاكل المتراكمة والتي من أبرزها مشروع تحديث وسائل النقل الجماعي والإسكان المتميز ، بالإضافة إلى المشروعات التي أنطلقت ضمن مبادرة حياة كريمة وتحيا مصر ومنظومة التأمين الصحى الشامل .

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ومن جانبه أعرب محافظ أسوان عن تقديره لرئيس وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، موضحاً بأنه في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل أسوان مقصداً سياحياً عالمياً وقبلة للأستثمارت ، بجانب قاعد إنطلاق تجارية نحو الأسواق الإفريقية فقد تم أقتحام العديد من التحديات بمساندة حكومية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي منها مشكلة الاسكان المتميز المتوقف منذ عام ٢٠٠٨ وكذلك عدم تحميل المواطن أي فروق للأسعار نتيجة توقف هذا المشروع السكنى لأعوام كثيرة ونتيجة لدفع العمل جارى تسليم ٢١١٨ وحدة سكنيه على مراحل وسطة فرحة الأسر الحاجزة لهذه الوحدات السكنية بعد أن فقدت الأمل في تسلمها.

كما شهدت الشوارع الرئيسية والداخلية عملية جراحية لإحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً المحطات والمرشحات المتقادمة ، وهو الذى توازى معه باقى شبكات الكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى ليتم الرصف مرة واحدة.

وأوضح المحافظ بأنه تم إقتحام مشكلة متراكمة منذ سنوات وهى " إحلال وتجديد سيارات البيك آب – الكبود " بسيارات ميكروباص حديثة ، وهو الذى أثمر عن النجاح في إحلال وتجديد أكثر من ألف سيارة بمدن ومراكز المحافظة من أجمالى 3 ألاف سيارة ، وكذا الأرتقاء بعربات الحنطور ، ليتزامن ذلك مع تطوير المناطق العشوائية التي كانت متوقفة منذ 10 سنوات سواء داخل منطقة الصحابى بمدينة أسوان ، أو عزبة الفرن بمنطقة كيما ، وأيضاً منطقة الناصرية ، بينما مقترح إنشاء مجتمع عمرانى سكنى جديد كبديل للعشوائيات ( حى إسمرات النيل ) بالإمتداد الشرقى لحى الصداقة الجديد.

وعن مشروعات مبادرة حياة كريمة كشف اللواء أشرف عطية عن أنه بعد توجيهات القيادة السياسية تم ضم جميع قرى مراكز أسوان الخمس للمبادرة بناءاً على المطالب الجماهيرية بعد أن لمس المواطن الأسوانى الطفرة الغير مسبوقة داخل القرى التي شهدت حتى الأن العمل في ٨٥٩ مشروع تتراوح نسب تنفيذها مابين ٣٠ إلى ٩٥ % ، ليتواكب مع ذلك تنفيذ 14 مشروع تنموى بدعم من صندوق تحيا مصر بتكلفة إجمالية 690،4 مليون جنيه تم نهو 11 مشروع وجارى العمل في 3 مشروعات أخرى ، فيما تم وجارى تنفيذ 256 مشروع بأجمالي أستثمارات 23،2 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والصحة والطرق والكبارى والكهرباء ، فضلاً عن مشروعات التطوير والتجميل والهوية البصرية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن حصيلة تقنين أوضاع واضعى اليد بلغت ٤٣ مليون جنيه حيث تلقت المحافظه أكثر من ٢٠ ألف طلب للتصالح بلغت جملة متحصلاتها ٨٨ مليون جنيه ، علاوة على الاهتمام بدعم وتمكين المرأة الأسوانية ، وأيضاً توفير كافة الخدمات لذوى الأحتياجات الخاصة والأسر الأكثر إحتياجاً والمتضررين من تداعيات جائحة كورونا ، وكذا متضررى السيول الأخيرة في نوفمبر الماضى حيث تم تجهيز عدد ٥٠٤ وحدة بحى السلام وتم تسكين عدد ٣١٠ وحدة للمتضررين والذين تقع منازلهم فى مخرات السيول ، بالإضافة إلى حصول 4144 من متضررى النوبه تعويضات من إجمالى4364 والذى تم تعويضها على مرحلتين.

وفي ختام الجلسة البرلمانية قام رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بإهداء درع المجلس لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده في الارتقاء بهذه المحافظة الواعدة.