المشدد 15 عاما لمتهم ابتز سيدة وشقيقتها بنشر صور خاصة لهما بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين اسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد و سامح احمد حسين وبحضور محمد جمال سعد وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشرى ، حضوريا بمعاقبة المتهم «ط. م .ط» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً والزامه بدفع المصاريف الجنائية.



ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا ، يفيد قيام المتهم 32 عاما من المنيا فى عام 2020 بتهديد المجنى عليهما ع .م ا ، 33 عام بدون عمل وشقيقتها ا .م.ا 18 عام طالبة من الجيزة بالتواصل معهما كتابة عبر تطبيق الواتس آب وتم إرسال رسائل تتضمن تهديد بعدد من الصور الشخصية الخاصة بالمجنى عليها الاولى وطلب منها إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور وتهديدها وترهيبها واعتدائه على حرمة حياتها الخاصة.



أكدت التحريات الأولية للادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص البلاغ محل الواقعة تبين أن المتهم قام بنقل صور المجنى عليهما عن طريق أجهزة الاتصالات هاتفه المحمول و هي عدة صور خاصة بالمجنى عليها ، واستعمالها دون رضائهما بأن ارسل لها تلك الصور على تطبيق الواتس اب.



وأكدت تحريات مباحث التليفونات بأن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها وشقيقته بإساءة استخدام وسائل الاتصال من خلال هاتفه وعدة هواتف أخري من أجل الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق نظير عدم نشر تلك الصور .

وأمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تهديد المجنى عليهما كتابة عبر تطبيق الواتس اب باستخدام هاتفه المحمول وذلك بنشر صور خاصة بها وبشقيقتها .