سكرتير عام قنا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمدينة دشنا

أجرى المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، بمركز دشنا لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، بالإضافة لمتابعة انتظام سير العمل بعدد من الوحدات القروية والحملة الميكانيكية بمركزى قنا و دشنا .

استهل السكرتير العام لمحافظة قنا ، جولته بتفقد الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وبعض الحملات الميكانيكية للوحدات القروية بمركز دشنا .

و وجه السكرتير العام لـ قنا ، المسئولين بضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعدات والمركبات الراكدة، و توظيفها وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برامج لعمل صيانة دورية لها.

كما تفقد الطيبى، الوحدات المحلية لقرى القناوية والسمطا بحرى وفاو قبلى، و اطمئن علي انتظام سير العمل ومدى الالتزام التام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين .

وأكد السكرتير العام لـ قنا ، أهمية حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية التى يطلبونها بشكل مُيسر، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الذى ينال رضاه و بما لا يخالف القانون.

كما تابع السكرتير العام لمحافظة قنا ، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذها بمركز دشنا، وأطمئن علي معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا التأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل بالمشروعات .

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٧٢٨ مشروع فى قطاعات " مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الصحة ، الطرق ، التضامن الإجتماعى ، التنمية المحلية ، الزراعة ، الشباب والرياضة"، بإستثمارات تصل إلى ١٥ مليار جنيه.

ويبلغ نصيب مركز أبوتشت ٢٧٤ مشروعا، ومركز فرشوط ٨٠ مشروعا، و مركز دشنا ١٢٥ مشروعا، وسوف تسهم هذه المشروعات فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الحياة فى قرى الريف بشكل يضاهى الحياة فى المدينة.

متابعة مشروعات حياة كريمة

متابعة مشروعات حياة كريمة

متابعة مشروعات حياة كريمة

متابعة مشروعات حياة كريمة

متابعة مشروعات حياة كريمة

متابعة مشروعات حياة كريمة

متابعة مشروعات حياة كريمة

متابعة مشروعات حياة كريمة

متابعة مشروعات حياة كريمة