عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام قنا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمدينة دشنا

متابعة مشروعات حياة
متابعة مشروعات حياة كريمة

أجرى المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، بمركز دشنا لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، بالإضافة لمتابعة انتظام سير العمل بعدد من الوحدات القروية والحملة الميكانيكية بمركزى قنا و دشنا . 

استهل السكرتير العام لمحافظة قنا ، جولته بتفقد الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وبعض الحملات الميكانيكية للوحدات القروية بمركز دشنا .

غداً ..بدء المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقنا

محافظ قنا يعلن إدارج مستشفى الرمد ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري

 

و وجه السكرتير العام لـ قنا ، المسئولين بضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعدات والمركبات الراكدة، و توظيفها وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برامج لعمل صيانة دورية لها.  

كما تفقد الطيبى، الوحدات المحلية لقرى القناوية والسمطا بحرى وفاو قبلى، و اطمئن علي انتظام سير العمل ومدى الالتزام التام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين .

وأكد السكرتير العام لـ قنا ، أهمية حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية التى يطلبونها بشكل مُيسر، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الذى ينال رضاه و بما لا يخالف القانون. 

كما تابع السكرتير العام لمحافظة قنا ، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذها بمركز دشنا، وأطمئن علي معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا التأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل بالمشروعات .

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٧٢٨ مشروع فى قطاعات " مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الصحة ، الطرق ، التضامن الإجتماعى ، التنمية المحلية ، الزراعة ، الشباب والرياضة"، بإستثمارات تصل إلى ١٥ مليار جنيه.

ويبلغ نصيب مركز أبوتشت ٢٧٤ مشروعا، ومركز فرشوط ٨٠ مشروعا، و مركز دشنا ١٢٥ مشروعا، وسوف تسهم هذه المشروعات فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الحياة فى قرى الريف بشكل يضاهى الحياة فى المدينة. 

 

متابعة مشروعات حياة كريمة 
متابعة مشروعات حياة كريمة 
متابعة مشروعات حياة كريمة 
متابعة مشروعات حياة كريمة 
متابعة مشروعات حياة كريمة 
متابعة مشروعات حياة كريمة 
متابعة مشروعات حياة كريمة 
متابعة مشروعات حياة كريمة 
متابعة مشروعات حياة كريمة 
متابعة مشروعات حياة كريمة 
قنا دشنا حياة كريمة الوحدات القروية الحملة الميكانيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

إيقاف المسؤول عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعى لاتحاد السلة بسبب الزمالك

ياسر إبراهيم يخطف الهدف الأول للأهلي أمام الهلال بكأس العالم للأندية

الأهلي يسجل الهدف الثالث بمرمى الهلال في كأس العالم للأندية

شوط أول أحمر.. الأهلي يدك حصون الهلال بثلاثية في كأس العالم للأندية

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

موضوعات متعلقة

معبد دندرة يبوح بالمزيد من أسرار الفراعنة.. ظهور ألوان ونقوش وسراديب جديدة مبهرة.. فيديو

بالأسماء.. تكليف 6 نواب لرؤساء المدن وندب 19 رئيس قرية جديد بقنا

ترشيحاتنا

عمرو السولية يسجل الهدف الرابع للأهلي أمام الهلال في كأس العالم

زلزال ضعيف يضرب شرم الشيخ ولا توجد إصابات

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

تشكيل مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

حافة الهاوية.. 4 سيناريوهات لإدارة صراع روسيا مع أوكرانيا

ضوابط التقاعد والمعاش بمشروع قانون العمل الجديد.. لصاحب العمل إنهاء العقد بشرط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

لإنهاء الجدل.. تصريحات مفتي الجمهورية عن مدعي النبوة وضرب المرأة

المعاناة فوق احتمالي.. آخر كلمات طبيب نساء شهير بالجيرة قبل انتحاره.. شاهد

طقس الأسبوع.. الأرصاد:استقرار الأحوال الجوية وبرودة شديدة ليلا تصل إلى الصقيع.. خاص

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ