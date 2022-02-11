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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توقفها عن العمل ٨ سنوات..

محافظ قنا يعلن إدارج مستشفى الرمد ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري

مديرية الصحة بـ قنا
مديرية الصحة بـ قنا

أعلن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، عن موافقة وزارة الصحة والسكان علي إدراج مشروع إنشاء "مستشفي الرمد" بقنا ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى، وذلك بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

 

وتابع محافظ قنا، أن ذلك يأتي إنطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بضرورة الإهتمام بالمشروعات الحيوية التي تقدم خدمات هامة لأبناء محافظة قنا وعلى رأسها المشروعات الصحية، وإستمرارا لمنهج التطوير والتحديث بالمنظومة الصحية الذي تتبعه مديرية الصحة بقنا .

 

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وقال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إن إنشاء مستشفي الرمد بقنا والذى كان حلما طال إنتظاره يعد نقلة هامة في طريق تقديم الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظة بما يسهل علي المواطن حصوله على الخدمة الطبية اللازمة دون عناء.

 

يذكر أن مستشفى رمد قنا توقف عن العمل بداية من ٢٠١٤ بعد صدور قرار إحلال وتجديد للمبنى، إلا أنه منذ صدور القرار وجرى إغلاق المستشفى وتحويل العيادات لمستشفى قنا العام، ومن وقتها وأبواب مستشفى الرمد مغلقة حتى الآن.

 

وتسبب قرار وقف مستشفى الرمد فى حالة استياء شديدة بين أبناء محافظة قنا، كونه المستشفى الوحيد للتعامل مع العيون وكان يستوعب أعداد كبيرة من المواطنين خاصة أبناء الطبقة المتوسطة و غير القادرين.

قنا مستشفي الرمد الصحة العيون الأولوية القصوى

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